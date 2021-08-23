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    В РФ признали нежелательной деятельность четырёх религиозных организаций Латвии и Украины

    Этот статус влечёт за собой в том числе запрет на создание на территории России структурных подразделений, а также прекращение деятельности ранее созданных.

    23 августа, 13:38

    Фото © ТАСС / Роман Балаев

    Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность четырёх религиозных организаций из Латвии и с Украины.

    Среди них — международное христианское движение "Новое поколение"*, Evaņgēlisko kristiešu baznīca Jaunā Paaudze* (Латвия), Духовне Управління Євангельських Християн Української Християнської Церкви "Нове Покоління"*, Духовний Навчальний Заклад Міжнародний Біблійний Коледж "Нове Покоління"* (Украина).

    В Генпрокуратуре отмечают, что деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

    Минюст признал телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" СМИ-иноагентами

    Минюст признал телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" СМИ-иноагентами

    Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации "Проект медиа"*. А 23 июля список СМИ-иноагентов пополнился изданием The Insider**.

    * Организации, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

    ** Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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