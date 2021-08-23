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    Россиянка обвинила любовника-подполковника в изнасиловании по приказу обманутого мужа

    Сам правоохранитель утверждает, что с этой женщиной у него сугубо дружеские отношения и она приезжала к нему для уборки.

    23 августа, 14:00
    <p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/skyanao?z=photo-130662685_457242091/album-130662685_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по ЯНАО</a></p>

    Фото © VK / СУ СКР по ЯНАО

    В Якутии 34-летняя женщина из посёлка Депутатского обратилась в полицию, обвинив 50-летнего подполковника полиции в насильственных действиях сексуального характера. В заявлении она написала, что это происходило неоднократно с сентября по октябрь 2020 года. Подробности Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

    Однако как выяснило следствие — у женщины был тайный роман с сотрудником полиции. В мае 2021 года 58-летний муж узнал о неверности супруги и подал на развод. Судебные разбирательства длились почти три месяца, но в итоге чета помирилась. Спустя три дня супруги пришли в прокуратуру и Следственный комитет с заявлением, по факту которого началась проверка в отношении подполковника.

    Однако на опросе в отсутствии мужа женщина призналась, что насилия не было и в связь с полицейским вступала по взаимному согласию. Она отказалась от претензий к правоохранителю и заявила, что на обращении в прокуратуру и СК настоял муж. Сам подполковник находится на больничном, от работы его не отстраняли. Он утверждает, что с этой женщиной имел сугубо дружеские отношения и она приезжала к нему для оказания услуг клининга.

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    Ранее рязанец избил бывшую жену в подъезде, но пострадавшим считает себя. Мужчина теперь жалуется, что ему самому досталось. В том числе уволили с работы.

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова
    Леонид Хромов
    Леонид Хромов

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