Россиянка обвинила любовника-подполковника в изнасиловании по приказу обманутого мужа

В Якутии 34-летняя женщина из посёлка Депутатского обратилась в полицию, обвинив 50-летнего подполковника полиции в насильственных действиях сексуального характера. В заявлении она написала, что это происходило неоднократно с сентября по октябрь 2020 года. Подробности Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Однако как выяснило следствие — у женщины был тайный роман с сотрудником полиции. В мае 2021 года 58-летний муж узнал о неверности супруги и подал на развод. Судебные разбирательства длились почти три месяца, но в итоге чета помирилась. Спустя три дня супруги пришли в прокуратуру и Следственный комитет с заявлением, по факту которого началась проверка в отношении подполковника.

Однако на опросе в отсутствии мужа женщина призналась, что насилия не было и в связь с полицейским вступала по взаимному согласию. Она отказалась от претензий к правоохранителю и заявила, что на обращении в прокуратуру и СК настоял муж. Сам подполковник находится на больничном, от работы его не отстраняли. Он утверждает, что с этой женщиной имел сугубо дружеские отношения и она приезжала к нему для оказания услуг клининга.