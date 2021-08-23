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    "Пиар-выстрел в никуда": Вышинский рассказал о сожалениях Киева по поводу "Крымской платформы"

    По его мнению, мир быстро меняется — и ситуация на Украине уже перестала кого-либо интересовать.

    23 августа, 14:11
    <p>Фото © ТАСС / Галеев Анвар</p>

    Фото © ТАСС / Галеев Анвар

    Саммит "Крымская платформа" оказался бессмысленным, и об организации мероприятия уже жалеют в администрации президента Украины Владимира Зеленского, заявил исполнительный директор медиагруппы "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский.

    "Думаю, что в администрации Зеленского уже сильно пожалели, что затеяли всю эту историю с "Крымской платформой". Во-первых, потому что не тот уровень представительства, и второе — контекст очень быстро меняется. Они запускали проект весной, а уже есть договорённость Меркель – Байден по "Северному потоку – 2". Уже появилась проблема Афганистана", — заявил Вышинский в интервью РИА "Новости".

    Зеленский пригласил Россию на саммит "Крымская платформа"

    Зеленский пригласил Россию на саммит "Крымская платформа"

    Из-за динамически развивающихся событий в мире уровень представительства на "Платформе" был снижен и никакого эффекта мероприятие не возымеет. Никому уже, по мнению Вышинского, это не интересно. По его оценке, "проект из победоносного возвращения крымской темы превратился в некий пиар-выстрел, который стреляет в никуда".

    "Но поезд идёт, люди приглашены, отели забронированы, это мероприятие проведут, но пар уйдёт в свисток", — предположил исполнительный директор "России Сегодня".

    Украина отказала представителю Крыма в участии в форуме "Крымская платформа"

    Украина отказала представителю Крыма в участии в форуме "Крымская платформа"

    Саммит "Крымская платформа" действительно вызвал массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", а в Кремле вовсе заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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