Саммит "Крымская платформа" оказался бессмысленным, и об организации мероприятия уже жалеют в администрации президента Украины Владимира Зеленского, заявил исполнительный директор медиагруппы "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский.

"Думаю, что в администрации Зеленского уже сильно пожалели, что затеяли всю эту историю с "Крымской платформой". Во-первых, потому что не тот уровень представительства, и второе — контекст очень быстро меняется. Они запускали проект весной, а уже есть договорённость Меркель – Байден по "Северному потоку – 2". Уже появилась проблема Афганистана", — заявил Вышинский в интервью РИА "Новости".

Из-за динамически развивающихся событий в мире уровень представительства на "Платформе" был снижен и никакого эффекта мероприятие не возымеет. Никому уже, по мнению Вышинского, это не интересно. По его оценке, "проект из победоносного возвращения крымской темы превратился в некий пиар-выстрел, который стреляет в никуда".

"Но поезд идёт, люди приглашены, отели забронированы, это мероприятие проведут, но пар уйдёт в свисток", — предположил исполнительный директор "России Сегодня".