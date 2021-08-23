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    В Ярославле санитары жестоко избили женщину, за которой приехали по вызову

    В местном депздраве сообщили, что теперь медиков ждёт наказание в соответствии с законом.

    23 августа, 14:20

    В Ярославле санитары жестоко избили женщину, за которой приехали по вызову. Видео © LIFE

    В Ярославле санитары жестоко избили женщину, за которой приехали по вызову. Инцидент попал на камеры наблюдения, установленные в лифте, а само видео появилось в распоряжении Лайфа.

    На кадрах видно, что двое мужчин крепкого телосложения заводят в лифт женщину. У той явная истерика: она кричит и пытается вырваться. Как только двери закрываются, мужчины начинают бить пациентку в живот и по голове, при этом крепко держа её руки. После того как все трое вышли из лифта, на полу остались следы крови. По данным Лайфа, за происходящим также наблюдали полицейские, но вмешаться так и не решились.

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    В местном департаменте здравоохранения прокомментировали ситуацию. Там подчеркнули, что в настоящее время жизни женщины ничего не угрожает. Медиков же ждёт наказание. Однако какое именно, в ведомстве не уточнили.

    "Проверяются все обстоятельства, у сотрудников взяты объяснительные. После выяснения деталей они будут наказаны по всей строгости и в соответствии с законодательством РФ. Пациентка была осмотрена, в том числе терапевтом и неврологом. Её соматическое состояние не вызывает опасения врачей", — сообщили Лайфу в депздраве.

    Ранее Лайф рассказывал, что в Екатеринбурге водитель "Ситимобила" избил пассажирку, отказавшись ехать за установленные в приложении 325 рублей.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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