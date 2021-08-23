Учёный рассказал о влиянии коллективного иммунитета на распространение ковида

Достижение коллективного иммунитета не является защитой от роста заболеваемости коронавирусом. Об этом свидетельствует опыт стран, где была завершена кампания по вакцинации населения, заявил доктор медицинских наук Сергей Токарев.

"Зарубежный опыт показывает, что даже в странах с успешно завершённой вакцинацией и сформированным коллективным иммунитетом происходит рост заболеваемости коронавирусом. Связано это с тем, что со временем уровень иммунной защиты населения снижается, поэтому в России не только требуется ускорять темпы прививочной кампании, но и через шесть месяцев проводить ревакцинацию", — отметил учёный в беседе с URA.ru.

По словам Токарева, из-за распространения в стране более заразного индийского штамма "дельта" вакцинировать необходимо не менее 80% россиян. Он добавил, что пока сложно сказать о достижении плановых показателей как в масштабе УрФО, так и всей страны.