Россиянам рассказали о предстоящем снижении цен на красную икру
В прошлом году стоимость деликатеса держалась на высоком уровне из-за неудачной путины.
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Свежая красная икра в октябре должна массово дойти до магазинов в центральной части России, и цены на неё немного снизятся. Об этом "Газете.ru" рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин.
"Прошлогодняя путина оказалась очень неудачной. Рыбы было мало, поэтому цены на икру весь сезон держались высокими", — уточнил он.
По словам Панина, в прошлом году также были приложены серьёзные усилия по борьбе с браконьерской икрой и продуктом, поставляемым по "серым" схемам, всё это отразилось на цене, и россияне покупали икру только по праздникам.
Ранее Лайф сообщал о том, что крупный производитель рыбных консервов предупредил о массовой подделке сайры — больше половины ежемесячного оборота этой рыбы является фальсификатом.
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