НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Россиянам рассказали о предстоящем снижении цен на красную икру

    В прошлом году стоимость деликатеса держалась на высоком уровне из-за неудачной путины.

    23 августа, 14:43
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Свежая красная икра в октябре должна массово дойти до магазинов в центральной части России, и цены на неё немного снизятся. Об этом "Газете.ru" рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин.

    "Прошлогодняя путина оказалась очень неудачной. Рыбы было мало, поэтому цены на икру весь сезон держались высокими", — уточнил он.

    По словам Панина, в прошлом году также были приложены серьёзные усилия по борьбе с браконьерской икрой и продуктом, поставляемым по "серым" схемам, всё это отразилось на цене, и россияне покупали икру только по праздникам.

    Названы пять признаков рыбы, которую лучше не покупать

    Названы пять признаков рыбы, которую лучше не покупать

    Ранее Лайф сообщал о том, что крупный производитель рыбных консервов предупредил о массовой подделке сайры — больше половины ежемесячного оборота этой рыбы является фальсификатом.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Нутрициолог объяснила, может ли организм накопить витамины на зиму

      20 августа, 13:47

      В Росрыболовстве оценили вероятность дефицита красной икры

      22 мая, 12:46

      Мэр Саяногорска похлестал себя веником в парилке и призвал горожан спасти баню

      сегодня в 12:26

      "Глоток свежего воздуха": Профессиональная ринг-гёрл ответила Хабибу на его слова о "самых ненужных людях"

      сегодня в 16:06

      "Я ему подзатыльники давал": Киркоров рассказал о своей обиде на Зеленского

      сегодня в 16:02

      Новости партнеров

      Layer 1