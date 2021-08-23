Россиянам рассказали о предстоящем снижении цен на красную икру

Свежая красная икра в октябре должна массово дойти до магазинов в центральной части России, и цены на неё немного снизятся. Об этом "Газете.ru" рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин.

"Прошлогодняя путина оказалась очень неудачной. Рыбы было мало, поэтому цены на икру весь сезон держались высокими", — уточнил он.

По словам Панина, в прошлом году также были приложены серьёзные усилия по борьбе с браконьерской икрой и продуктом, поставляемым по "серым" схемам, всё это отразилось на цене, и россияне покупали икру только по праздникам.