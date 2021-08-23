По делу о торговле "суррогатными" младенцами задержали соучредителя "Медэко"
Следственный комитет подал в суд ходатайство с просьбой избрать для мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.
Фото © VK / Московский городской суд
В Москве в рамках уголовного дела сотрудники полиции задержали соучредителя стоматологической клиники "Медэко" Сергея Мазура. Его обвиняют в торговле детьми от суррогатных матерей, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В рамках уголовного дела в отношении гражданина Китая Лю Цзюна в столице был задержан Мазур Сергей Иванович, которому следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б", "г" и "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ [торговля несовершеннолетними детьми]", — рассказал собеседник агентства.
Также он сообщил, что Следственный комитет подал в суд ходатайство с просьбой избрать для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. В пресс-службе Пресненского суда Москвы уточнили, что следствие просит арестовать Мазура до 20 октября.
Напомним, 23 июня 2020 года в квартире на северо-востоке Москвы было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С ними находились две гражданки Китая. Младенцы оказались рождены от суррогатных матерей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми". В ходе расследования задержано восемь человек.
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