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    По делу о торговле "суррогатными" младенцами задержали соучредителя "Медэко"

    Следственный комитет подал в суд ходатайство с просьбой избрать для мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

    23 августа, 14:57
    <p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/moscowcourt?z=photo-106684363_457242871/album-106684363_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Московский городской суд</a></p>

    Фото © VK / Московский городской суд

    В Москве в рамках уголовного дела сотрудники полиции задержали соучредителя стоматологической клиники "Медэко" Сергея Мазура. Его обвиняют в торговле детьми от суррогатных матерей, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    "В рамках уголовного дела в отношении гражданина Китая Лю Цзюна в столице был задержан Мазур Сергей Иванович, которому следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б", "г" и "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ [торговля несовершеннолетними детьми]", — рассказал собеседник агентства.

    Также он сообщил, что Следственный комитет подал в суд ходатайство с просьбой избрать для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. В пресс-службе Пресненского суда Москвы уточнили, что следствие просит арестовать Мазура до 20 октября.

    Напомним, 23 июня 2020 года в квартире на северо-востоке Москвы было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С ними находились две гражданки Китая. Младенцы оказались рождены от суррогатных матерей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми". В ходе расследования задержано восемь человек.

    Четырёх фигурантов дела о торговле "суррогатными" младенцами отправили в СИЗО

    Четырёх фигурантов дела о торговле "суррогатными" младенцами отправили в СИЗО

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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