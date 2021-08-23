Россия готова снизить цены на оружие для стран ОДКБ из-за ситуации в Афганистане
Ранее в Кремле сообщали, что потенциальные угрозы, которые могут исходить из этой страны, вызывают беспокойство.
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
Россия готова при необходимости предоставить странам, входящим в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), оружие по льготным ценам для защиты границ с Афганистаном.
"Мы сделаем всё необходимое для укрепления наших южных границ, включая то, что вы сказали. Возможно", — сказал зампредседателя правительства Юрий Борисов на форуме "Армия-2021", отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимира Путина беспокоят потенциальные угрозы, которые могут исходить из Афганистана на фоне последних событий. В связи с этим глава государства объявил о созыве встречи лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая прошла сегодня.
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