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    Россия готова снизить цены на оружие для стран ОДКБ из-за ситуации в Афганистане

    Ранее в Кремле сообщали, что потенциальные угрозы, которые могут исходить из этой страны, вызывают беспокойство.

    23 августа, 15:01
    <p>Фото © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

    Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

    Россия готова при необходимости предоставить странам, входящим в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), оружие по льготным ценам для защиты границ с Афганистаном.

    "Мы сделаем всё необходимое для укрепления наших южных границ, включая то, что вы сказали. Возможно", — сказал зампредседателя правительства Юрий Борисов на форуме "Армия-2021", отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимира Путина беспокоят потенциальные угрозы, которые могут исходить из Афганистана на фоне последних событий. В связи с этим глава государства объявил о созыве встречи лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая прошла сегодня.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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