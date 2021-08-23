Компания Брэнсона по запуску спутников выйдет на публичный рынок
Сообщается, что при слиянии с технической фирмой стоимость новой структуры составит 3,2 миллиарда долларов.
Фото © ТАСС / АР / Susan Montoya Bryan
Посредством объединения с NextGen Acquisition Corp. II аэрокосмическая компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона планирует выйти на биржу NASDAQ. Об этом сообщила пресс-служба фирмы. Это уже вторая компания предпринимателя, которая размещает акции, первая — Virgin Galactic в 2019 году.
Объединение завершится в четвёртом квартале 2021 года. Стоимость компании по результату сделки ориентировочно составит $3,2 миллиарда. Virgin Orbit отказалась от IPO и пошла путём слияния со специальной технической компанией с уже имеющимися на NASDAQ акциями. В данном случае это — NextGen Acquisition Corp. II, созданная бывшим топ-менеджером Goldman Sachs Джорждем Мэттсоном.
В рамках сделки будут задействованы инвестиции от Boeing и AE Industrial в размере $100 миллионов. Суммарное количество средств, которое получит новая компания, составит до $483 миллионов. Акции будут торговаться под тикером VORB.
Напомним, 11 июля миллиардер Ричард Брэнсон совершил успешный суборбитальный испытательный полёт на корабле Unity 22. Старт корабля Брэнсона состоялся с задержкой — в 17:40 по московскому времени. Миллиардер, как и задумывал, переиграл богатейшего человека мира и основателя Amazon Джеффа Безоса, который анонсировал свой полёт на орбиту 20 июля. Сам Безос, а также глава SpaceX Илон Маск уже поздравили Брэнсона с удачным полётом к границе космоса.
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