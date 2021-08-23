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    Компания Брэнсона по запуску спутников выйдет на публичный рынок

    Сообщается, что при слиянии с технической фирмой стоимость новой структуры составит 3,2 миллиарда долларов.

    23 августа, 15:49
    <p>Фото © ТАСС / АР / Susan Montoya Bryan</p>

    Фото © ТАСС / АР / Susan Montoya Bryan

    Посредством объединения с NextGen Acquisition Corp. II аэрокосмическая компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона планирует выйти на биржу NASDAQ. Об этом сообщила пресс-служба фирмы. Это уже вторая компания предпринимателя, которая размещает акции, первая — Virgin Galactic в 2019 году.

    Объединение завершится в четвёртом квартале 2021 года. Стоимость компании по результату сделки ориентировочно составит $3,2 миллиарда. Virgin Orbit отказалась от IPO и пошла путём слияния со специальной технической компанией с уже имеющимися на NASDAQ акциями. В данном случае это — NextGen Acquisition Corp. II, созданная бывшим топ-менеджером Goldman Sachs Джорждем Мэттсоном.

    Virgin Galactic начала продавать билеты на рейсы в космос

    Virgin Galactic начала продавать билеты на рейсы в космос

    В рамках сделки будут задействованы инвестиции от Boeing и AE Industrial в размере $100 миллионов. Суммарное количество средств, которое получит новая компания, составит до $483 миллионов. Акции будут торговаться под тикером VORB.

    Акции Virgin Galactic выросли, а затем рухнули после полёта Брэнсона к границам космоса

    Акции Virgin Galactic выросли, а затем рухнули после полёта Брэнсона к границам космоса

    Напомним, 11 июля миллиардер Ричард Брэнсон совершил успешный суборбитальный испытательный полёт на корабле Unity 22. Старт корабля Брэнсона состоялся с задержкой — в 17:40 по московскому времени. Миллиардер, как и задумывал, переиграл богатейшего человека мира и основателя Amazon Джеффа Безоса, который анонсировал свой полёт на орбиту 20 июля. Сам Безос, а также глава SpaceX Илон Маск уже поздравили Брэнсона с удачным полётом к границе космоса.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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