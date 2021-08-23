Компания Брэнсона по запуску спутников выйдет на публичный рынок

Посредством объединения с NextGen Acquisition Corp. II аэрокосмическая компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона планирует выйти на биржу NASDAQ. Об этом сообщила пресс-служба фирмы. Это уже вторая компания предпринимателя, которая размещает акции, первая — Virgin Galactic в 2019 году.

Объединение завершится в четвёртом квартале 2021 года. Стоимость компании по результату сделки ориентировочно составит $3,2 миллиарда. Virgin Orbit отказалась от IPO и пошла путём слияния со специальной технической компанией с уже имеющимися на NASDAQ акциями. В данном случае это — NextGen Acquisition Corp. II, созданная бывшим топ-менеджером Goldman Sachs Джорждем Мэттсоном.