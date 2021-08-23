В Татарстане двое влюблённых подростков — 16-летняя Виктория Сычёва и 17-летний Кирилл Годков — уплыли на моторной лодке в ночь с 21 на 22 августа и не вернулись. Подробности Лайфу рассказал источник.

Выяснилось, что компания из восьми человек, взяв моторную лодку "Лоцман М-330" со вместимостью максимум на три персоны, ранее отправилась на шашлыки в сторону одного из островов на реке Каме. Судно предоставил отец Годкова. Парень умел им управлять и неоднократно отправлялся на рыбалку, но водить своим друзьями никогда не давал.

Ребята пробыли на острове до ночи, а потом Годков стал переправлять друзей обратно в Елабугу. Троих перевёз, затем уплыл кататься вместе с подругой. Друзья не стали дожидаться их и уснули в палатках. Они заметили только утром, что пара не вернулась. По их словам, перед исчезновением ребята вели себя как обычно, только Виктория упоминала "красивую дату" — 21.08.2021. Друзья также рассказали, что девушка не спешила домой, несмотря на предложения подруги. Они признались также, что все присутствовавшие употребляли спиртное, но "были в адеквате".

По словам отца Годкова, лодка была резиновая, надувная, со слабеньким мотором, который неспособен за несколько часов увезти двух человек далеко от первоначальной позиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". К поискам ребят подключились волонтёры.