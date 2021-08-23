"Госуслуги" ускорят в 10 раз за счёт внедрения искусственного интеллекта

На портал "Госуслуги онлайн" планируется внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ), что позволит к 2024 году увеличить скорость работы сервиса в десять раз. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании конгресса в рамках форума "Армия-2021".

Он также отметил, что ИИ-технологии позволят минимум в 2,5 раза улучшить качество электронного документооборота за счёт уменьшения количества ошибок и в пять раз повысить эффективность кибербезопасности в связи с ростом киберинцидентов, обнаруженных без участия человека.

По мнению Чернышенко, у России есть огромный потенциал для того, чтобы занять лидирующие позиции в развитии и использовании искусственного интеллекта. Он отметил, что сейчас в стране более 400 компаний специализируются на разработках в этой сфере. А к 2024 году в российских вузах появится около десяти программ бакалавриата и сорока программ магистратуры по направлениям ИИ.