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    Найдено суперантитело, способное нейтрализовать все штаммы ковида

    Среди его уникальных свойств — высокая способность воздействовать на все варианты возбудителя инфекции.

    23 августа, 15:21
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавирусной инфекции, было обнаружено учёными из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Исследование опубликовано на официальном портале вуза.

    Сотрудники института изучили 43 образца и проанализировали их способность предотвращать заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. Из них девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах, затем отобрали самые эффективные.

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    "Антитело SARS2-38 может бороться с существующими вариантами коронавируса ("альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота") и некоторыми совсем редкими мутациями. SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остаётся неизменной", — говорится в тексте исследования.

    Среди уникальных свойств выявленного антитела — высокая способность нейтрализации при низкой концентрации и способность воздействовать на все варианты возбудителя инфекции. Исследователи подчеркнули, что из-за склонности вирусов к мутации необходимо создать эффективные нейтрализующие антитела, которые будут поддерживать иммунитет организма как самостоятельно, так и в комбинации с терапией.

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    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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