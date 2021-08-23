Найдено суперантитело, способное нейтрализовать все штаммы ковида
Среди его уникальных свойств — высокая способность воздействовать на все варианты возбудителя инфекции.
Фото © Pexels
Антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавирусной инфекции, было обнаружено учёными из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Исследование опубликовано на официальном портале вуза.
Сотрудники института изучили 43 образца и проанализировали их способность предотвращать заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. Из них девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах, затем отобрали самые эффективные.
"Антитело SARS2-38 может бороться с существующими вариантами коронавируса ("альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота") и некоторыми совсем редкими мутациями. SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остаётся неизменной", — говорится в тексте исследования.
Среди уникальных свойств выявленного антитела — высокая способность нейтрализации при низкой концентрации и способность воздействовать на все варианты возбудителя инфекции. Исследователи подчеркнули, что из-за склонности вирусов к мутации необходимо создать эффективные нейтрализующие антитела, которые будут поддерживать иммунитет организма как самостоятельно, так и в комбинации с терапией.
Ранее учёным из Калифорнийского университета и Техасского центра передовых вычислений путём множества опытов удалось понять систему проникновения SARS-CoV-2 в клетку — исследователи проанализировали образцы из природной среды и несколько сотен компьютерных симуляций.
Комментариев: 0