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    Медведчук заявил, что идеология "анти-России" превращает Украину в племя

    По его словам, сегодня страна активно теряет свой потенциал и былой успех.

    23 августа, 15:17
    <p>Фото © ОПЗЖ</p>

    Фото © ОПЗЖ

    Политический курс Украины, направленный против России, опускает страну до уровня племени. Об этом заявил лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в своей статье о перспективах Незалежной.

    "Идеология "анти-России" разрушает украинское государство, опускает нас даже не до уровня Средневековья, а до уровня племени, у которого один язык, одна кухня, одни танцы и одни идолы. Племенем управлять легче: кто не соответствует его традициям и законам вождя, изгоняется, как это сегодня показывает президент Зеленский", — отметил Медведчук.

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    По его словам, украинцам всё время внушали, что якобы русские заставили их забыть своё цивилизованное прошлое, однако на деле, будучи именно с Россией в хороших отношениях, Украина входила в европейскую и мировую культуру. Поэтому сегодня страна стремительно теряет свой потенциал, подчеркнул Медведчук.

    "Украинцев заставляют вспомнить то, чего не было, а забыть реально славное прошлое, обесценить его. С точки зрения менеджмента — забыть историю прежнего успеха", — отметил политик.

    Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович назвал главной ошибкой Украины за последние 30 лет нежелание выстраивать дружеские отношения с Россией, перечислив все последствия, к которым это привело.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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