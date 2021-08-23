Медведчук заявил, что идеология "анти-России" превращает Украину в племя
По его словам, сегодня страна активно теряет свой потенциал и былой успех.
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Политический курс Украины, направленный против России, опускает страну до уровня племени. Об этом заявил лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в своей статье о перспективах Незалежной.
"Идеология "анти-России" разрушает украинское государство, опускает нас даже не до уровня Средневековья, а до уровня племени, у которого один язык, одна кухня, одни танцы и одни идолы. Племенем управлять легче: кто не соответствует его традициям и законам вождя, изгоняется, как это сегодня показывает президент Зеленский", — отметил Медведчук.
По его словам, украинцам всё время внушали, что якобы русские заставили их забыть своё цивилизованное прошлое, однако на деле, будучи именно с Россией в хороших отношениях, Украина входила в европейскую и мировую культуру. Поэтому сегодня страна стремительно теряет свой потенциал, подчеркнул Медведчук.
"Украинцев заставляют вспомнить то, чего не было, а забыть реально славное прошлое, обесценить его. С точки зрения менеджмента — забыть историю прежнего успеха", — отметил политик.
Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович назвал главной ошибкой Украины за последние 30 лет нежелание выстраивать дружеские отношения с Россией, перечислив все последствия, к которым это привело.
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