Жириновский предложил разделить Украину на две части — Галицию и Малороссию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил разделить Украину две части — на Галицию и Малороссию. Такой план по "успокоению" соседней страны он представил в своём telegram-канале. По мнению Жириновского, эти две части Украины — западная и восточная — должны избрать прозападный и пророссийский курс соответственно.

"Русофобы соберутся в западной части и со столицей во Львове создадут государство Галиция на пять миллионов человек. Эта страна может быть принята в НАТО и в Евросоюз. А вся Юго-Восточная Украина пойдёт по пути Крыма — в состав России", — рассуждает лидер ЛДПР.

При таком раскладе, продолжает Жириновский, русские останутся жить на русских землях, которые могут получить название Малороссийского федерального округа со столицей в Донецке, Киеве или Харькове. В него, по мнению политика, могли бы войти Одесская, Херсонская, Винницкая, Сумская, Николаевская и Черниговская области Украины с общей численностью населения около 25 миллионов человек.

"При этом больше не будет Украины в качестве "анти-России", а будет новое государство Галиция. И когда Россия станет граничить с Румынией и Венгрией, прекратится вражда и раздел русского народа, завершится церковный передел, всё успокоится и на востоке, и на западе", — добавил Жириновский.