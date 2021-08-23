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    Жириновский предложил разделить Украину на две части — Галицию и Малороссию

    Первая могла бы избрать прозападный курс и быть принята в НАТО и Евросоюз, а вторая пойти по пути Крыма и войти в состав России.

    23 августа, 15:17

    Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил разделить Украину две части — на Галицию и Малороссию. Такой план по "успокоению" соседней страны он представил в своём telegram-канале. По мнению Жириновского, эти две части Украины — западная и восточная — должны избрать прозападный и пророссийский курс соответственно.

    "Русофобы соберутся в западной части и со столицей во Львове создадут государство Галиция на пять миллионов человек. Эта страна может быть принята в НАТО и в Евросоюз. А вся Юго-Восточная Украина пойдёт по пути Крыма — в состав России", — рассуждает лидер ЛДПР.

    При таком раскладе, продолжает Жириновский, русские останутся жить на русских землях, которые могут получить название Малороссийского федерального округа со столицей в Донецке, Киеве или Харькове. В него, по мнению политика, могли бы войти Одесская, Херсонская, Винницкая, Сумская, Николаевская и Черниговская области Украины с общей численностью населения около 25 миллионов человек.

    "При этом больше не будет Украины в качестве "анти-России", а будет новое государство Галиция. И когда Россия станет граничить с Румынией и Венгрией, прекратится вражда и раздел русского народа, завершится церковный передел, всё успокоится и на востоке, и на западе", — добавил Жириновский.

    "Выгоднее": На Украине захотели разделить Россию на "10 нормальных государств"

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    Различные сценарии распада Украины озвучивались и ранее. К примеру, украинский аналитик Александр Кочетков, подводя итоги 30-летней независимости страны, предрёк Киеву два варианта будущего, и оба — негативные. А единственным достижением Украины за 30 лет независимости политолог назвал тот факт, что эта страна вообще ещё существует. А вот другой эксперт — экономист Александр Скубченко — предрёк Украине переход к пастушеству. По его мнению, Западу от Незалежной нужно только сырьё, а открытие рынка страны приведёт к полному уничтожению её промышленности.

    Авторы
    Алексей Берковиц
    Алексей Берковиц

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