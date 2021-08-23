Участники "Крымской платформы" приняли итоговую декларацию
В документе Москва обвиняется в "ограничении прав человека", "милитаризации полуострова", "препятствовании свободе судоходства" в Чёрном и Азовском морях.
Фото © Официальный сайт Офиса президента Украины
Участники международного саммита "Крымская платформа" в Киеве приняли итоговую декларацию, которая предусматривает возможность введения против России санкций, но при весьма туманных условиях.
"Участники международной "Крымской платформы" решили рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо и если действия России того потребуют", — говорится в сообщении на сайте украинского МИД.
Кроме того, в декларации осуждаются "продолжающееся изменение демографической структуры" и "ограничение прав человека" в Крыму, "милитаризация полуострова", а также "препятствование свободе судоходства" в Чёрном и Азовском морях. Участники саммита призвали Россию "к конструктивному участию" в "Крымской платформе".
Саммит "Крымская платформа" ранее вызвал массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", а в Кремле вовсе заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.
Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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