Участники "Крымской платформы" приняли итоговую декларацию

Участники международного саммита "Крымская платформа" в Киеве приняли итоговую декларацию, которая предусматривает возможность введения против России санкций, но при весьма туманных условиях.

"Участники международной "Крымской платформы" решили рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо и если действия России того потребуют", — говорится в сообщении на сайте украинского МИД.

Кроме того, в декларации осуждаются "продолжающееся изменение демографической структуры" и "ограничение прав человека" в Крыму, "милитаризация полуострова", а также "препятствование свободе судоходства" в Чёрном и Азовском морях. Участники саммита призвали Россию "к конструктивному участию" в "Крымской платформе".

Саммит "Крымская платформа" ранее вызвал массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", а в Кремле вовсе заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.