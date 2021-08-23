Путин и король Иордании осмотрели новейшее оружие на форуме "Армия-2021"

Глава государства отметил, что прямой контакт с коллегами сближает и повышает уровень доверия.

Президент России Владимир Путин и король Иордании Абдалла II вместе прогулялись по выставке Международного военно-технического форума "Армия-2021" и осмотрели образцы российской военной техники. В последний раз Путин и король Иордании встречались в Сочи в октябре 2019 года. Переговоры лидеров двух стран прошли вне форума.

"Рад приветствовать вас на традиционной, уже 7-й выставке вооружений и на Армейских играх в Москве. Мы сейчас смогли очень коротко ознакомиться с некоторыми видами наших вооружений, которые применяются и в нашей армии, и мы поставляем их на экспорт", — поприветствовал короля Иордании Владимир Путин.

В ходе встречи президент отметил, что прямой контакт с коллегами из вооружённых сил других стран сближает и повышает уровень доверия, и добавил, что это может быть даже важнее, чем демонстрация оружия. Главы двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также подняли наиболее острые темы — нормализацию обстановки в Сирии и обострение в Афганистане.

Сам король в свою очередь отметил, что "Россия всегда была элементом стабильности в нашем регионе, учитывая сложности, с которыми мы сталкиваемся", и поблагодарил Владимира Путина за появление вакцины от коронавируса в Афганистане.