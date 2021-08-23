Выходящие на ринг девушки (или как их называют ринг-гёрлз) являются неотъемлемой частью атмосферы турнира, они могут помочь зрителям отвлечься от жестокости на ринге. Такое мнение в беседе с Лайфом выразила руководитель коллектива профессиональных ринг-гёрлз Project Hollywood Дарья Шовкопляс.

"Мы же все понимаем, что ММА или бокс — это достаточно жестокие виды спорта. А когда ты долго смотришь на одну жестокость, в какой-то момент наступает перенасыщение. Зрителям нужно отвлекаться", — отметила Шовкопляс.

По её собственному признанию, сегодня всё, что касается ринг-гёрлз, развивается достаточно стремительно, а сами девушки уже не выходят на публику в обычных купальниках.

"Естественно, зрители, болельщики отвлекаются. И для них это как глоток свежего воздуха. Это элемент шоу, ведь турнир по единоборствам — это уже само по себе шоу сейчас", — добавила собеседница портала.

По мнению Шовкопляс, без ринг-гёрлз может упасть зрелищность всего турнира, а выходы самих бойцов и их общение со зрителями можно дополнять ещё и "красивыми элементами".