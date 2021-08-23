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    "Глоток свежего воздуха": Профессиональная ринг-гёрл ответила Хабибу на его слова о "самых ненужных людях"

    По её мнению, без очаровательных девушек может упасть зрелищность всего турнира.

    23 августа, 16:06

    Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

    Выходящие на ринг девушки (или как их называют ринг-гёрлз) являются неотъемлемой частью атмосферы турнира, они могут помочь зрителям отвлечься от жестокости на ринге. Такое мнение в беседе с Лайфом выразила руководитель коллектива профессиональных ринг-гёрлз Project Hollywood Дарья Шовкопляс.

    "Мы же все понимаем, что ММА или бокс — это достаточно жестокие виды спорта. А когда ты долго смотришь на одну жестокость, в какой-то момент наступает перенасыщение. Зрителям нужно отвлекаться", — отметила Шовкопляс.

    По её собственному признанию, сегодня всё, что касается ринг-гёрлз, развивается достаточно стремительно, а сами девушки уже не выходят на публику в обычных купальниках.

    "Естественно, зрители, болельщики отвлекаются. И для них это как глоток свежего воздуха. Это элемент шоу, ведь турнир по единоборствам — это уже само по себе шоу сейчас", — добавила собеседница портала.

    "Самые ненужные люди в единоборствах": Нурмагомедов выступил против ринг-гёрлз

    "Самые ненужные люди в единоборствах": Нурмагомедов выступил против ринг-гёрлз

    По мнению Шовкопляс, без ринг-гёрлз может упасть зрелищность всего турнира, а выходы самих бойцов и их общение со зрителями можно дополнять ещё и "красивыми элементами".

    Ранее экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что выступает против ринг-гёрлз в единоборствах, и назвал их "самыми ненужными людьми" в этом виде спорта.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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