Долгожданная революция: Как отмена лимита на легионеров снизит огромные зарплаты российских футболистов Кажется, что для отечественных игроков наступают сложные времена, когда паспорт не будет значить ровным счётом ничего. 23 августа, 14:44 Фото © ТАСС / ЕРА / ANATOLY MALTSEV

Об этом говорили давно, а теперь, кажется, это наконец-то случится. Эпоха лимита на легионеров в российском футболе подходит к концу. О его возможной отмене уже говорят на самом верху РФС, да и противников за последние месяцы стало только больше. Впрочем, кто от этого выиграет, а кто будет с теплотой вспоминать времена лимита — большой вопрос.

Что за лимит такой?

По большому счёту лимит на легионеров — это ограничительная мера, не позволяющая нашим клубам выставлять состав, в котором будут играть только иностранные игроки. Первую его версию приняли достаточно давно — аж в 1999 году. Правда, тогда это затрагивало лишь первый и второй дивизионы. РПЛ же увидел лимит лишь в 2005-м. Многие уверены, что поводом для этого стал матч "Динамо" и ФК "Москва". Тогда в составе бело-голубых на поле вышли сразу одиннадцать иностранцев.

Первую версию ограничительных мер Виталий Мутко назвал липовой, после чего пошли серьёзные изменения лимита. В итоге сейчас клубы могут иметь лишь восемь легионеров в заявке при семнадцати российских игроках. Впрочем, наши команды это никак не останавливает от того, чтобы покупать иностранных игроков, то убирая, то возвращая их в заявку команды перед каждым туром. Свежий пример — "Рубин", где, чтобы высвободить место под новичков, убирают Деспотовича или Кварацхелию.

"Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе", — заявил сегодня Александр Дюков.

Избалованные игроки

Противников лимита всегда было немало. К ним относится нынешний президент РФС Александр Дюков, и говорить об этом он никогда не стеснялся. Ещё один явный противник лимита — Валерий Карпин. Явно с таким набором сторонников отмена данной меры была лишь вопросом времени. Аргументов за отмену можно насобирать немало, но один из главных — высокие зарплаты российских футболистов.

И это более чем глобальная проблема. Целый ряд наших игроков не торопится ехать играть в другие страны, где порой уровень чемпионатов прилично выше нашего. Касается это как лидеров команд, так и тех, кто прочно и уверенно сидит на скамейке запасных. Примеры условных Головина, Кокорина или же Смолова, который ездил на полгода в "Сельту", скорее единичны.

Теперь же, кажется, эта эпоха постепенно начнёт подходить к концу. Так или иначе, а клубам, по сути, развяжут руки и разрешат приглашать ещё больше иностранцев. Зачастую они не так требовательны к финансовой части своих контрактов, да и класс у них порой гораздо выше. Конечно, речь далеко не обо всех игроках.

Естественно, что клубам больше не надо будет держать российских игроков, которые им нужны были лишь для того, чтобы закрыть позицию лимитчика. Развивая логику, приходим к тому, что и на уровне зарплат это тоже может отразиться достаточно существенно. Не стоит забывать, что недавно среди возможных мер реформирования отечественного футбола назывался потолок этих самых зарплат. Вкупе это может очень серьёзно изменить подход наших игроков к делу.

И речь здесь не столько о тех, кто уже на хорошем счету, а о совсем ещё юных игроках. Теперь они будут воспитываться в условиях достаточно жёсткой конкуренции, когда для них нет нагретого местечка только из-за паспорта. Плюс этот фактор повлияет и на порой невероятные стоимости переходов тех или иных наших игроков.

"В ходе прямой линии президент сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли. Засилье легионеров, перегретый рынок зарплат спортсменов, непрозрачные критерии отбора — все эти проблемы требуют безотлагательных действий", — говорил о мерах по реформированию нашего футбола вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Опасности отмены

Давайте же на миг перенесёмся в будущее без лимита на легионеров. Туда, где есть и правила о доморощенных игроках, и потолок зарплат, и многое другое. Но в то же время есть клубы, в стартовом составе которых выходят по семь, восемь, а то и вовсе десять-одиннадцать легионеров. И здесь далеко ходить не приходится: в "Рубине" или "Краснодаре" уже по девять иностранцев.

По сути, ничего не помешает им выставить именно тех, за кого они уже заплатили деньги, порой очень даже немалые. А наши молодые парни будут сидеть, просто подпадая под различные пункты возможных реформ о доморощенных игроках и прочие новаторства.

Не исключено, что клубы с большими бюджетами будут с радостью пытаться закрыть проблемные для себя позиции игроками из других стран, маринуя наших игроков, которые пока не могут показывать такой уровень футбола. А плюс ещё и зарплаты им прилично снизили. Вроде и конкурентная среда, но опасности остаются.

"Если убирать лимит, то нужен отбор иностранцев по их качеству и подготовке, как это сделано в Англии. Вот это главное. Если мы полностью уберём лимит, то останемся без сборной! Мы же видим, что в ведущих командах по семь-восемь легионеров играют. Из кого тогда собирать национальную команду? В прошлом году "Краснодар" вообще сыграл с десятью легионерами. Можете себе такое представить? Если полностью отменить лимит, то это гибель! Останемся без сборной", — заявил "Спорт-Экспрессу" Вячеслав Колосков.

Впрочем, давайте будем реалистами. Лимит не сможет изменить наш футбол сразу же. На это уйдут годы, по ходу которых ещё сотни раз мы услышим споры и доводы за эту меру и против неё. От её отмены наши футболисты, к сожалению, не станут сразу лучше играть или точнее бить по воротам. А как хотелось бы.

Одно можно сказать точно: для российских игроков, кажется, наступают не самые простые времена. Теперь они будут в равных условиях с иностранными коллегами, и только лишь одной игрой нужно будет доказывать свою состоятельность. Там, может, и зарплатой хорошей наградят. А уж если чего и не будет нравиться, то почему бы и на Европу не посмотреть. Окладом там не обидят, а вот опыта нового набраться получится. Так что российский футбол на пороге глобальных изменений.

Авторы Шамиль Гаджиев