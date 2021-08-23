Путин встретился с курсантами центра военно-патриотического воспитания "Авангард". Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин встретился с курсантами центра патриотического воспитания "Авангард", который расположен в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Оказалось, что мальчики и девочки здесь учатся вместе. Глава государства поинтересовался у них, не обижают ли они друг друга. Подростки ответили отрицательно, а девочки в шутку добавили, что "скорее наоборот".

"Правильно, должна быть одна команда. И только общими усилиями, командными, будем добиваться максимального результата. И у вас точно будет получаться — и по военным дисциплинам, и по гражданским. А значит, и в жизни всё получится. Я желаю вам всего самого хорошего", — сказал Путин.