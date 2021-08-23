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    Путин встретился с курсантами центра военно-патриотического воспитания "Авангард"

    Российский лидер также осмотрел симулятор прыжка с парашютом, тренажёры вождения тяжёлой техники и мультимедийный интерактивный тир.

    23 августа, 16:09

    Путин встретился с курсантами центра военно-патриотического воспитания "Авангард". Видео © LIFE

    Президент России Владимир Путин встретился с курсантами центра патриотического воспитания "Авангард", который расположен в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Оказалось, что мальчики и девочки здесь учатся вместе. Глава государства поинтересовался у них, не обижают ли они друг друга. Подростки ответили отрицательно, а девочки в шутку добавили, что "скорее наоборот".

    "Правильно, должна быть одна команда. И только общими усилиями, командными, будем добиваться максимального результата. И у вас точно будет получаться — и по военным дисциплинам, и по гражданским. А значит, и в жизни всё получится. Я желаю вам всего самого хорошего", — сказал Путин.

    Российский лидер во время посещения центра осмотрел симулятор прыжка с парашютом, тренажёры вождения тяжёлой техники, мультимедийный интерактивный тир, комнату тактической и пневматической стрельбы. Путин также побывал в жилых помещениях, где размещаются курсанты. В ходе осмотра президента сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.

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    Напомним, что сегодня Путин открыл форум "Армия-2021" и Армейские международные игры. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство на форуме "Армия-2021" подпишет контракты на 500 миллиардов рублей. Также министр отметил, что доля современного вооружения в Российской армии превышает 71%.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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