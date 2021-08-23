Во Франции заявили об утрате Западом интереса к Крыму
Журналистка авторитетного издания Le Figaro отметила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не посетила проводимую Украиной "Крымскую платформу", хоть за день до неё и была в Киеве.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Украина потратила очень много и средств для празднования 30-летия своей независимости и организации саммита "Крымская платформа", однако Западу тема полуострова неинтересна. С таким утверждением выступила журналистка старейшей французской ежедневной газеты Le Figaro Анна Дарроман.
В своей статье она отметила, что западные страны в последнее время сосредоточили своё внимание на теме вооруженного конфликта в Донбассе, в то время как Крым исчез из международной повестки. Дарроман напомнила, что в феврале президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о "Стратегии деоккупации" полуострова, но этот документ ничего не значит.
"Для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным", — подчёркивает журналистка.
В качестве подтверждения слов она обратила внимание на то, что президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон проигнорировали "Крымскую платформу", а канцлер Германии Ангела Меркель не стала её посещать, хоть и днём ранее была в Киеве. Дарроман добавила, что за последние пять лет доля украинцев, признающих, что Крым не вернётся в состав Украины выросла с 37 до 44 процентов.
Напомним, 23 августа в украинской столице состоялся саммит "Крымская платформа", в котором приняли участие более 40 стран. По итогам была принята декларация, в которой Москву обвинили в "нарушении прав человека". Мероприятие вызвало массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ещё до форума назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле сегодня заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.
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