Украина потратила очень много и средств для празднования 30-летия своей независимости и организации саммита "Крымская платформа", однако Западу тема полуострова неинтересна. С таким утверждением выступила журналистка старейшей французской ежедневной газеты Le Figaro Анна Дарроман.

В своей статье она отметила, что западные страны в последнее время сосредоточили своё внимание на теме вооруженного конфликта в Донбассе, в то время как Крым исчез из международной повестки. Дарроман напомнила, что в феврале президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о "Стратегии деоккупации" полуострова, но этот документ ничего не значит.

"Для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным", — подчёркивает журналистка.

В качестве подтверждения слов она обратила внимание на то, что президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон проигнорировали "Крымскую платформу", а канцлер Германии Ангела Меркель не стала её посещать, хоть и днём ранее была в Киеве. Дарроман добавила, что за последние пять лет доля украинцев, признающих, что Крым не вернётся в состав Украины выросла с 37 до 44 процентов.