Жители Польши резко отреагировали на речь президента страны Анджея Дуды на саммите "Крымская платформа", который состоялся в Киеве. Польский лидер произнёс приветствие и первую фразу своего выступления на украинском языке, пишет ИноСМИ.

"Я стою здесь сегодня перед вами и хочу прямо сказать нашим украинским братьям: поляки понимают вашу ситуацию, ваши чувства, страдания, вы можете рассчитывать на нашу поддержку", — сказал Дуда.

Читатели краковского портала Interia скептически отнеслись к планам Варшавы оказать Киеву помощь в "возвращении" полуострова.

"Украинцы сами виноваты: они отдали Крым без сопротивления, что здесь обсуждать. Помогать можно, но только если кто-то борется, старается защитить себя. Ситуация аналогична той, что сложилась в Афганистане", — отметил один из комментаторов.

"Я бы предпочёл, чтобы Польша граничила с явным врагом, как Белоруссия, чем с фальшивым другом, как Украина. Однако господин президент этого не понимает, хотя всё просто: мы знаем, чего ожидать от врага, но сложно предвидеть, что сделает фальшивый друг", — заметил другой пользователь.

Ещё один польский читатель написал следующее: "Дуда может предаваться самообману, но Крым российский и таким останется. Магическое мышление ничего не изменит". Некоторые комментаторы призвали президента США Джо Байдена заняться Украиной, поскольку "его сын сколотил там состояние".

"Пусть американцы финансируют Украину и помогают ей, у меня нет желания платить за американские войны", — добавил пользователь.

"Он уже уладил все польские дела, что лезет в дела других государств?" — задался вопросом другой комментатор.

Напомним, что 23 августа в украинской столице состоялся саммит "Крымская платформа", в котором приняли участие более 40 стран. По итогам была принята декларация, в которой Москву обвинили в "нарушении прав человека". Мероприятие вызвало массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ещё до форума назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле сегодня заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.