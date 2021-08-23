В СПЧ не выявили нарушений при внесении телеканала "Дождь" в список СМИ-иноагентов

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не нашёл нарушений законодательства при внесении телеканала "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Он рассказал, что Комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере встретилась с замдиректора Департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции РФ Романом Цыгановым, который предоставил разъяснение Минюста.

"Если говорить о законе [о СМИ-иноагентах], то закон соблюдён в полной мере, мы не обнаружили никаких нарушений законодательства в том, что касается включения телеканала "Дождь" в реестр иностранных агентов по двум критериям", — приводит слова Фадеева ТАСС.

Первый критерий, по словам главы СПЧ, — распространение информации от СМИ-иноагентов. Второй — получение финансирования из-за рубежа. Фадеев добавил, что телеканал имеет право обратиться в суд и оспорить решение Минюста. Кроме того, "Дождь" может выйти из этого статуса, прекратив "получать деньги из-за границы".

"Мониторинг вот такого финансирования из-за границы ведётся Росфинмониторингом, все платежи внимательно прослеживаются. Здесь вопрос со временем, потому что в том, что касается НКО — иностранных агентов, по закону они могут обращаться через год. А что касается СМИ, то в законе время не прописано, это требует уточнений", — заключил глава СПЧ.