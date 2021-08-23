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    В СПЧ не выявили нарушений при внесении телеканала "Дождь" в список СМИ-иноагентов

    Глава совета Валерий Фадеев подчеркнул, что были соблюдены оба критерия. Также он отметил, что телеканал может обратиться в суд.

    23 августа, 19:28

    Фото © ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников

    Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не нашёл нарушений законодательства при внесении телеканала "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

    Он рассказал, что Комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере встретилась с замдиректора Департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции РФ Романом Цыгановым, который предоставил разъяснение Минюста.

    "Если говорить о законе [о СМИ-иноагентах], то закон соблюдён в полной мере, мы не обнаружили никаких нарушений законодательства в том, что касается включения телеканала "Дождь" в реестр иностранных агентов по двум критериям", — приводит слова Фадеева ТАСС.

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    Первый критерий, по словам главы СПЧ, — распространение информации от СМИ-иноагентов. Второй — получение финансирования из-за рубежа. Фадеев добавил, что телеканал имеет право обратиться в суд и оспорить решение Минюста. Кроме того, "Дождь" может выйти из этого статуса, прекратив "получать деньги из-за границы".

    "Мониторинг вот такого финансирования из-за границы ведётся Росфинмониторингом, все платежи внимательно прослеживаются. Здесь вопрос со временем, потому что в том, что касается НКО — иностранных агентов, по закону они могут обращаться через год. А что касается СМИ, то в законе время не прописано, это требует уточнений", — заключил глава СПЧ.

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    Напомним, что телеканал "Дождь" был признан СМИ-иноагентом 20 августа. Как сообщалось, представители издания намерены обжаловать решение Минюста, но при этом продолжат свою работу в обычном режиме. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что признание телеканала "Дождь" иноагентом происходило без согласования с Кремлём, и подчеркнул, что в данном случае правительство выполняло свои обычные функции.

    * Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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