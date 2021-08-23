Минюст объяснил признание телеканала "Дождь" иноагентом

Минюст заявил, что телеканал "Дождь"* был добавлен в реестр СМИ-иноагентов за распространение материалов, созданных другими иноагентами. Об этом сообщила член Совета по правам человека при Президенте РФ Ева Меркачёва, которая присутствовала на встрече с представителями министерства.

"Представитель Минюста Цыганов Роман Львович говорит, что запрос о включении "Дождя" был от Роскомнадзора. Тот заявил, что "Дождь" распространяет материалы, созданные другими иноагентами", — написала она в "Фейсбуке".

Она уточнила, что речь идёт о контенте "Голоса Америки"*, телеканала "Настоящее время"*, изданий "Сибирь. Реалии"* и "Медуза"*, информации от правозащитника Льва Пономарёва**, журналистки Людмилы Савицкой** и других.