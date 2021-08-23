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    Минюст объяснил признание телеканала "Дождь" иноагентом

    Телеканал намерен обжаловать решение министерства, но при этом продолжает свою работу в обычном режиме.

    23 августа, 17:31
    <p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

    Фото © ТАСС / Станислав Красильников

    Минюст заявил, что телеканал "Дождь"* был добавлен в реестр СМИ-иноагентов за распространение материалов, созданных другими иноагентами. Об этом сообщила член Совета по правам человека при Президенте РФ Ева Меркачёва, которая присутствовала на встрече с представителями министерства.

    "Представитель Минюста Цыганов Роман Львович говорит, что запрос о включении "Дождя" был от Роскомнадзора. Тот заявил, что "Дождь" распространяет материалы, созданные другими иноагентами", — написала она в "Фейсбуке".

    Семь человек задержаны на пикете в поддержку телеканала "Дождь" в Москве

    Семь человек задержаны на пикете в поддержку телеканала "Дождь" в Москве

    Она уточнила, что речь идёт о контенте "Голоса Америки"*, телеканала "Настоящее время"*, изданий "Сибирь. Реалии"* и "Медуза"*, информации от правозащитника Льва Пономарёва**, журналистки Людмилы Савицкой** и других.

    Напомним, что телеканал "Дождь" был признан СМИ-иноагентом два дня назад. Как сообщалось, представители издания намерены обжаловать решение Минюста, но при этом продолжат свою работу в обычном режиме. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что признание телеканала "Дождь" иноагентом происходило без согласования с Кремлём, и подчеркнул, что в данном случае правительство выполняло свои обычные функции.

    * Организация внесена в реестр НКО-иноагентов.

    ** Физическое лицо, включённое в список иноагентов.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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