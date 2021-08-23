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    Автоэксперт отметил запоздалость концепции по развитию электромобилей в России

    По его мнению, для внедрения такого вида транспорта в массы стоит обратиться к европейскому опыту и учесть все нюансы.

    23 августа, 17:24
    <p>Фото © ТАСС / Алексей Смышляев</p>

    Фото © ТАСС / Алексей Смышляев

    В России нулевая инфраструктура для использования электромобилей, а госпрограмма по поддержке такого вида транспорта была нужна ещё лет пять назад. Таким мнением с радио "Комсомольская правда" поделился автоэксперт Андрей Ломанов.

    "Мы сильно опоздали, нужна была госпрограмма по поддержке и развитию электротранспорта лет пять назад. Сейчас уже клюнул жареный петух. Потому что большинство автомобильных компаний сворачивают производство двигателей внутреннего сгорания. Очень скоро нам здесь покупать будет нечего", — объяснил эксперт.

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    Он считает, что страна не готова к эксплуатации электромобилей из-за нулевой инфраструктуры. Чтобы её развить, потребуется несколько лет и опыт Европы, где массовое использование электромобилей началось с каршеринга. Ломанов уверен, что внедрить технологию можно и в службах такси, поскольку их машины реже покидают пределы города.

    В кабинете министров ранее сообщили, что со следующего года в России в рамках эксперимента сделают свободным проезд электрокаров по платным трассам.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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