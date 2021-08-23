Автоэксперт отметил запоздалость концепции по развитию электромобилей в России

В России нулевая инфраструктура для использования электромобилей, а госпрограмма по поддержке такого вида транспорта была нужна ещё лет пять назад. Таким мнением с радио "Комсомольская правда" поделился автоэксперт Андрей Ломанов.

"Мы сильно опоздали, нужна была госпрограмма по поддержке и развитию электротранспорта лет пять назад. Сейчас уже клюнул жареный петух. Потому что большинство автомобильных компаний сворачивают производство двигателей внутреннего сгорания. Очень скоро нам здесь покупать будет нечего", — объяснил эксперт.

Он считает, что страна не готова к эксплуатации электромобилей из-за нулевой инфраструктуры. Чтобы её развить, потребуется несколько лет и опыт Европы, где массовое использование электромобилей началось с каршеринга. Ломанов уверен, что внедрить технологию можно и в службах такси, поскольку их машины реже покидают пределы города.