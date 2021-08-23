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    "Она казалась дикостью": Создатель скандальной скульптуры в виде глины сравнил её с Эйфелевой башней

    Он уверен, что со временем общество сможет переосмыслить его работу и пока не надо с этим торопиться.

    23 августа, 17:12
    <p>Фото © LIFE</p>

    Фото © LIFE

    Художник Урс Фишер, автор установленной на Болотной площади в Москве скульптуры "Большая глина № 4" решил объяснить, почему не все видят красоту в его произведении. По его мнению, цель искусства — вызывать бурные и порой ожесточённые дискуссии, так как вопросы красоты всегда спорны.

    "Но вот, скажем, если вы думаете про Париж, вы же моментально представляете себе Эйфелеву башню, правда? А это просто металлическая штуковина, если разобраться-то, даже не объект искусства. Когда её строили, это была просто колоссальная железная хреновина, абсолютно возмутительная — и в 1889-м, когда башню строили, она казалась парижанам дикостью. А сейчас это символ Парижа", — сказал он в интервью РБК.

    Художник уверен, что и в дальнейшем москвичи смогут переосмыслить его работу, ведь нет никакого смысла пытаться оценить искусство здесь и сейчас.

    "Я в обмороке": Москвичей развеселил скандальный арт-объект в виде глины на Болотной

    "Я в обмороке": Москвичей развеселил скандальный арт-объект в виде глины на Болотной

    Напомним, что скульптуру под названием "Большая глина № 4" швейцарского художника Урса Фишера разместили на Болотной площади у фасада ГЭС-2 и она вызвала немалый резонанс. Её уже раскритиковал юморист Максим Галкин. К нему присоединился и актёр Станислав Садальский, который считает, что Запад везёт в нашу страну "всевозможные отходы". А автор памятника Калашникову рассказал о подтексте данного арт-объекта. По изначальному замыслу создателей, он должен быть похож на кусок глины, которую скульптор разминал в руках. Кроме того, художник Никас Сафронов планирует обратиться в прокуратуру из-за этой скульптуры. Он считает, что её нужно демонтировать, а не устанавливать на знаковом для жителей столицы историческом месте.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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