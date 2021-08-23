Художник Урс Фишер, автор установленной на Болотной площади в Москве скульптуры "Большая глина № 4" решил объяснить, почему не все видят красоту в его произведении. По его мнению, цель искусства — вызывать бурные и порой ожесточённые дискуссии, так как вопросы красоты всегда спорны.

"Но вот, скажем, если вы думаете про Париж, вы же моментально представляете себе Эйфелеву башню, правда? А это просто металлическая штуковина, если разобраться-то, даже не объект искусства. Когда её строили, это была просто колоссальная железная хреновина, абсолютно возмутительная — и в 1889-м, когда башню строили, она казалась парижанам дикостью. А сейчас это символ Парижа", — сказал он в интервью РБК.