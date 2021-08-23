Задержанный в Одессе американец. Видео © Соцсети

Молодого человека в футболке в цветах российского триколора и надписью Russia задержали в самом центре Одессы, где сегодня проходили торжественные мероприятия по случаю Дня флага Украины. К удивлению правоохранителей, задержанным оказался американский гражданин, турист по имени Кевин Рус. Американец оказался возмущён поведением местных силовиков по отношению к гостям из-за рубежа. Он заявил, что "не сделал ничего плохого", и пообещал "связаться" с президентом США Джо Байденом.

Кроме того, он заявил, что задержавшие его полицейские — "расисты", которым "не нравятся русские из-за политики".

Среди украинских пользователей в соцсетях видео с задержанием американца вызвало настоящий переполох. Многие не поверили, что иностранец прибыл в Одессу из США. В комментариях пишут, что это "неправильный американец", потому что жители США "никогда не поддерживают русских", а также высказываю версию, что на видео — "провокатор с хорошим английским".