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    "Локомотив" подписал контракт с футболистом олимпийской сборной Франции

    Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на пять лет. В составе железнодорожников он будет выступать под восьмым номером.

    23 августа, 16:47
    <p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

    Фото © ФК "Локомотив"

    Московский "Локомотив" усилил свой состав полузащитником французского "Кана" Алексисом Бека Бека. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

    Контракт с 20-летним футболистом рассчитан на пять лет. В составе железнодорожников он будет выступать под восьмым номером.

    "Рад присоединиться к своей новой команде. Я знал многое о "Локомотиве" перед тем, как подписать контракт. Мне понравился стадион, понравилась атмосфера на игре с "Краснодаром". Не знаю, когда состоится мой дебют, но я постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс и принять участие в официальном матче", — заявил Бека Бека.

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    Во взрослом футболе опорный полузащитник дебютировал в декабре 2019 года во встрече против "Клермона" во втором французском дивизионе. Всего он провёл за "Кан" 33 матча и забил один гол.

    Ранее Бека Бека вызывался в молодёжные сборные Франции. В июле нынешнего года он сыграл три матча за олимпийскую команду страны на Играх в Токио.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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