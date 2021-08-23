"Локомотив" подписал контракт с футболистом олимпийской сборной Франции

Московский "Локомотив" усилил свой состав полузащитником французского "Кана" Алексисом Бека Бека. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

Контракт с 20-летним футболистом рассчитан на пять лет. В составе железнодорожников он будет выступать под восьмым номером.

"Рад присоединиться к своей новой команде. Я знал многое о "Локомотиве" перед тем, как подписать контракт. Мне понравился стадион, понравилась атмосфера на игре с "Краснодаром". Не знаю, когда состоится мой дебют, но я постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс и принять участие в официальном матче", — заявил Бека Бека.

Во взрослом футболе опорный полузащитник дебютировал в декабре 2019 года во встрече против "Клермона" во втором французском дивизионе. Всего он провёл за "Кан" 33 матча и забил один гол.