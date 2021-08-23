У самолёта "ЮТэйра" во время полёта сработала сигнализация о разгерметизации

Сигнализация о разгерметизации кабины самолёта авиакомпании "ЮТэйр" сработала во время перелёта из Москвы в Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, рейс ЮТ-465 осуществлял Boeing 737-500. После срабатывания сигнала о разгерметизации пилоты приняли решение сменить эшелон полёта, после чего самолёт благополучно долетел до Иркутска и совершил посадку в штатном режиме.