У самолёта "ЮТэйра" во время полёта сработала сигнализация о разгерметизации
Пилоты приняли решение снизиться, после чего благополучно сели в аэропорту назначения.
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Сигнализация о разгерметизации кабины самолёта авиакомпании "ЮТэйр" сработала во время перелёта из Москвы в Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, рейс ЮТ-465 осуществлял Boeing 737-500. После срабатывания сигнала о разгерметизации пилоты приняли решение сменить эшелон полёта, после чего самолёт благополучно долетел до Иркутска и совершил посадку в штатном режиме.
"На борту воздушного судна находились 126 пассажиров, из них 14 несовершеннолетних. Сургутской транспортной прокуратурой по вышеуказанному факту организована проверка исполнения требований воздушного законодательства", — добавили в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что самолёт, летящий из Нальчика в Москву, совершил экстренную посадку в Воронеже из-за того, что одной из пассажирок на борту стало плохо.
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