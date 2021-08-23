Выплаты к началу учебного года получили уже 98 процентов семей

Выплаты по десять тысяч рублей к началу учебного года уже получили родители свыше 20 миллионов детей — это 98% всех, кому положена такая мера поддержки. Об этом сообщил в понедельник министр труда Антон Котяков.

"Средства получили уже 98% потенциальных получателей помощи. Все заявления на выплаты обрабатываются в кратчайшие сроки. Приём заявлений продолжается. Обратиться за помощью можно до 1 ноября 2021 года", — сообщил он.

В Министерстве труда напомнили, что соответствующее пособие могут получить родители детей от 6 до 18 лет, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам. Подать заявление на выплату можно через портал госуслуг или в отделении Пенсионного фонда.