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    Выплаты к началу учебного года получили уже 98 процентов семей

    Единовременное пособие на детей от 6 до 18 лет оформили 20 миллионов россиян. Подать заявление на выплату можно через портал госуслуг или в отделении Пенсионного фонда.

    23 августа, 16:32

    Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

    Выплаты по десять тысяч рублей к началу учебного года уже получили родители свыше 20 миллионов детей — это 98% всех, кому положена такая мера поддержки. Об этом сообщил в понедельник министр труда Антон Котяков.

    "Средства получили уже 98% потенциальных получателей помощи. Все заявления на выплаты обрабатываются в кратчайшие сроки. Приём заявлений продолжается. Обратиться за помощью можно до 1 ноября 2021 года", — сообщил он.

    В Министерстве труда напомнили, что соответствующее пособие могут получить родители детей от 6 до 18 лет, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам. Подать заявление на выплату можно через портал госуслуг или в отделении Пенсионного фонда.

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    Напомним, что ещё одно предложение по единоразовой выплате в десять тысяч рублей, но уже каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране.

    Какие суммы пенсионерам планируется перечислить до конца года, а какие выплаты положены пожилым людям уже в сентябре, Лайф объяснял здесь.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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