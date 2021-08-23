Перестрелки, закрытые банки и толпы людей: Жительница Кабула рассказала Лайфу об обстановке в городе
По её словам, горожане сталкиваются с экономическими трудностями и любой ценой пытаются вырваться из страны.
Обстановка в захваченном талибами Кабуле. Видео © LIFE
Жительница Кабула рассказала Лайфу об обстановке в городе и о ситуации в аэропорту, который сегодня прекратил обслуживание всех рейсов. По словам женщины, в стычках, которые происходят в воздушной гавани, гибнут люди, но это не останавливает тех, кто хочет уехать за границу.
"Вчера в столкновениях погибло семь человек. Был один ребёнок и ещё шесть взрослых. Я поехала в аэропорт и всё видела своими глазами. Это въезд в аэропорт, который ведёт к зоне посадки, там собралось очень много людей. Были перестрелки возле самолёта. Все бегут из страны", — рассказала собеседница Лайфа.
По её словам, город находится в руках талибов. Люди сталкиваются с экономическими трудностями, закрыты банки. При этом граждане получают экстренную помощь в случае такой необходимости.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые из этих попыток закончились трагедией. Кроме того, несколько человек погибли в давке на территории воздушной гавани.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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