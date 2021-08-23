Обстановка в захваченном талибами Кабуле. Видео © LIFE

Жительница Кабула рассказала Лайфу об обстановке в городе и о ситуации в аэропорту, который сегодня прекратил обслуживание всех рейсов. По словам женщины, в стычках, которые происходят в воздушной гавани, гибнут люди, но это не останавливает тех, кто хочет уехать за границу.

"Вчера в столкновениях погибло семь человек. Был один ребёнок и ещё шесть взрослых. Я поехала в аэропорт и всё видела своими глазами. Это въезд в аэропорт, который ведёт к зоне посадки, там собралось очень много людей. Были перестрелки возле самолёта. Все бегут из страны", — рассказала собеседница Лайфа.

По её словам, город находится в руках талибов. Люди сталкиваются с экономическими трудностями, закрыты банки. При этом граждане получают экстренную помощь в случае такой необходимости.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.