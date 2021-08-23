Трейлер фильма "Небо" о российских лётчиках в Сирии показали на "Армии-2021"

В подмосковной Кубинке в рамках форума "Армия-2021" был показан трейлер фильма режиссёра Игоря Копылова о российских лётчиках в Сирии под названием "Небо". Об этом сообщили в Минобороны России.

"На форуме "Армия-2021" состоялась презентация художественного фильма "Небо", который выйдет в прокат 7 октября. Трейлер фильма демонстрируется на всех экранах форума и на центральном экране главного павильона Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот", — заявили в ведомстве.

Как сообщила kp.ru гендиректор кинокомпании "Триикс медиа" Инесса Юрченко, данная кинокартина снята совместно с Минобороны РФ и при участии телеканала "Россия-1". Героями повествования станут подполковник Сошников (Игорь Петренко) и капитан Муравьёв (Иван Батарев) Прототипы — лётчик Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин. Фильм не является автобиографичным, но, со слов Юрченко, история гибели лётчика и спасения штурмана прописана с документальной точностью.