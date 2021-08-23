Семеро осуждённых мужчин, которые 21 августа сбежали из психоневрологического диспансера, находились на лечении в отделении специального типа. Главный врач ГБУЗ "Республиканский психоневрологический диспансер" Виталий Гриф рассказал Лайфу о том, как устроена жизнь пациентов в этом отделении.

"Криминальные нравы зачастую сотрудники вынуждены пресекать. Например, употребление психоактивных веществ. Самое безобидное — приготовление чифира. Персонал постоянно находится в состоянии бдительности", — рассказал Гриф.

По его словам, охранников для таких пациентов не предусмотрено, однако в штат подбирают несудимых и физически крепких мужчин, которые смогут следить за безопасностью в отделении и обеспечивать порядок. Как сообщил врач, пациенты могут пользоваться телефонами и часами, могут выписывать газеты и приобретать продукты, в этом им помогает специальный человек. Также, несмотря на запрет курения в медучреждениях, пациентов выводят на прогулку до семи раз в день, чтобы они покурили.

"Это первый случай такой, тут нужен анализ. Я сам выезжал аж два раза на место. Но у меня есть своё ощущение этой ситуации. Многие СМИ пишут вырванную из контекста информацию о том, что в отделении обеспечен демократичный режим... И принимай как хочешь... Будто у нас полный бардак тут, но это не так", — объясняет главврач ситуацию с побегом.