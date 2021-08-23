"Пишут, у нас полный бардак": Главврач психбольницы в Бурятии описал условия содержания сбежавших осуждённых
Он рассказал, что в отделение с такими пациентами подбирают несудимых и физически сильных мужчин, которые смогут следить за безопасностью и обеспечивать порядок.
Фото © СУ СКР по Республике Бурятия
Семеро осуждённых мужчин, которые 21 августа сбежали из психоневрологического диспансера, находились на лечении в отделении специального типа. Главный врач ГБУЗ "Республиканский психоневрологический диспансер" Виталий Гриф рассказал Лайфу о том, как устроена жизнь пациентов в этом отделении.
"Криминальные нравы зачастую сотрудники вынуждены пресекать. Например, употребление психоактивных веществ. Самое безобидное — приготовление чифира. Персонал постоянно находится в состоянии бдительности", — рассказал Гриф.
По его словам, охранников для таких пациентов не предусмотрено, однако в штат подбирают несудимых и физически крепких мужчин, которые смогут следить за безопасностью в отделении и обеспечивать порядок. Как сообщил врач, пациенты могут пользоваться телефонами и часами, могут выписывать газеты и приобретать продукты, в этом им помогает специальный человек. Также, несмотря на запрет курения в медучреждениях, пациентов выводят на прогулку до семи раз в день, чтобы они покурили.
"Это первый случай такой, тут нужен анализ. Я сам выезжал аж два раза на место. Но у меня есть своё ощущение этой ситуации. Многие СМИ пишут вырванную из контекста информацию о том, что в отделении обеспечен демократичный режим... И принимай как хочешь... Будто у нас полный бардак тут, но это не так", — объясняет главврач ситуацию с побегом.
Он отметил, что у охранников и сотрудников ЧОПа есть кнопка, вызывающая группу быстрого реагирования, а медперсонал знает о том, что больные в этом отделении могут нанести повреждения, проходят инструктаж и получают надбавку за вредность. По словам главврача, у него нет возможности выставлять вооружённого охранника в отделении. Сотрудник полиции предлагал поставить бетонный забор, но и через него при желании не составит сложности перебраться, добавил Гриф.
Напомним, инцидент произошёл 21 августа в 13:30 по местному времени. После прогулки несколько заключённых ранили санитара, выломали решётку на окне и спрыгнули со второго этажа учреждения, скрывшись в неизвестном направлении. Всего беглецов было семеро. Они были осуждены по различным статьям (от кражи до вымогательства и причинения тяжкого вреда здоровью), но находились на принудительном лечении. У всех диагностированы психические заболевания, в частности умственная отсталость, расстройство личности, а также шизофрения. Всех семерых удалось задержать спустя два часа после побега.
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