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    "Пишут, у нас полный бардак": Главврач психбольницы в Бурятии описал условия содержания сбежавших осуждённых

    Он рассказал, что в отделение с такими пациентами подбирают несудимых и физически сильных мужчин, которые смогут следить за безопасностью и обеспечивать порядок.

    23 августа, 16:58
    <p>Фото © <a href="https://buryatia.sledcom.ru/news/item/1602597/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Республике Бурятия</a></p>

    Фото © СУ СКР по Республике Бурятия

    Семеро осуждённых мужчин, которые 21 августа сбежали из психоневрологического диспансера, находились на лечении в отделении специального типа. Главный врач ГБУЗ "Республиканский психоневрологический диспансер" Виталий Гриф рассказал Лайфу о том, как устроена жизнь пациентов в этом отделении.

    "Криминальные нравы зачастую сотрудники вынуждены пресекать. Например, употребление психоактивных веществ. Самое безобидное — приготовление чифира. Персонал постоянно находится в состоянии бдительности", рассказал Гриф.

    По его словам, охранников для таких пациентов не предусмотрено, однако в штат подбирают несудимых и физически крепких мужчин, которые смогут следить за безопасностью в отделении и обеспечивать порядок. Как сообщил врач, пациенты могут пользоваться телефонами и часами, могут выписывать газеты и приобретать продукты, в этом им помогает специальный человек. Также, несмотря на запрет курения в медучреждениях, пациентов выводят на прогулку до семи раз в день, чтобы они покурили.

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    "Это первый случай такой, тут нужен анализ. Я сам выезжал аж два раза на место. Но у меня есть своё ощущение этой ситуации. Многие СМИ пишут вырванную из контекста информацию о том, что в отделении обеспечен демократичный режим... И принимай как хочешь... Будто у нас полный бардак тут, но это не так", объясняет главврач ситуацию с побегом.

    Он отметил, что у охранников и сотрудников ЧОПа есть кнопка, вызывающая группу быстрого реагирования, а медперсонал знает о том, что больные в этом отделении могут нанести повреждения, проходят инструктаж и получают надбавку за вредность. По словам главврача, у него нет возможности выставлять вооружённого охранника в отделении. Сотрудник полиции предлагал поставить бетонный забор, но и через него при желании не составит сложности перебраться, добавил Гриф.

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    Напомним, инцидент произошёл 21 августа в 13:30 по местному времени. После прогулки несколько заключённых ранили санитара, выломали решётку на окне и спрыгнули со второго этажа учреждения, скрывшись в неизвестном направлении. Всего беглецов было семеро. Они были осуждены по различным статьям (от кражи до вымогательства и причинения тяжкого вреда здоровью), но находились на принудительном лечении. У всех диагностированы психические заболевания, в частности умственная отсталость, расстройство личности, а также шизофрения. Всех семерых удалось задержать спустя два часа после побега.

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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