Соучредителя "Медэко" отправили под домашний арест по делу о "суррогатных детях"

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора агентства суррогатного материнства "Фертихелп" Сергея Мазура. Мужчина также является одним из учредителей клиники "Медэко" и ранее обвинялся в подельничестве в торговле младенцами. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мазура С.И., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "г", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 октября 2021 года", — уточнили в инстанции.

Напомним, 23 июня 2020 года в квартире на северо-востоке Москвы было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С ними находились две гражданки Китая. Младенцы оказались рождены от суррогатных матерей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми". В ходе расследования задержано восемь человек. Позднее соучредителя "Медэко" Сергея Мазура задержали по делу о торговле "суррогатными младенцами". Следственный комитет подал в суд ходатайство с просьбой избрать для мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.