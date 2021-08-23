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    Соучредителя "Медэко" отправили под домашний арест по делу о "суррогатных детях"

    Эта мера пресечения избрана новому фигуранту сроком до 20 октября 2021 года. Следователи просили поместить его в СИЗО.

    23 августа, 17:07
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора агентства суррогатного материнства "Фертихелп" Сергея Мазура. Мужчина также является одним из учредителей клиники "Медэко" и ранее обвинялся в подельничестве в торговле младенцами. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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    "Постановлением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мазура С.И., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "г", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 октября 2021 года", — уточнили в инстанции.

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    Напомним, 23 июня 2020 года в квартире на северо-востоке Москвы было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С ними находились две гражданки Китая. Младенцы оказались рождены от суррогатных матерей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми". В ходе расследования задержано восемь человек. Позднее соучредителя "Медэко" Сергея Мазура задержали по делу о торговле "суррогатными младенцами". Следственный комитет подал в суд ходатайство с просьбой избрать для мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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