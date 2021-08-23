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    В Госдуме отреагировали на получение Россией транша от МВФ в $18 млрд

    Там отметили, что у Москвы достаточно широкое поле для использования этих средств.

    23 августа, 17:08
    <p>Фото © ТАСС / Александр Манзюк</p>

    Фото © ТАСС / Александр Манзюк

    Депутат Госдумы Владимир Гутенев прокомментировал получение Россией от Международного валютного фонда транша на сумму 18 миллиардов долларов. По его словам, в первую очередь денежные средства должны направляться в страны, которые нуждаются в финансовой поддержке.

    "Прежде всего, с помощью международных финансовых институтов должны реализовываться значимые инфраструктурные проекты, в том числе и направленные на развитие зелёной энергетики, гуманитарных проектов, инфраструктурных", — отметил он в беседе с "Дума-ТВ".

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    Парламентарий подчеркнул, что именно в этих направлениях у России достаточно широкое поле для применения финансовых ресурсов.

    Напомним, что МВФ предоставил России 18 миллиардов долларов в виде специальных прав заимствования (SDR). Как сообщал Лайф, у России есть три варианта использования этих средств.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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