Учёный назвал сроки наступления глобальной катастрофы
Согласно подсчётам экспертов, уровень Мирового океана значительно поднимется уже через 29 лет, а изменение климата на несколько градусов приведёт к необратимым переменам.
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Мировому сообществу необходимо срочно предпринять меры для замедления глобального потепления, иначе через сто лет уровень Мирового океана поднимется на пять метров, что приведёт к затоплению густонаселённых территорий. Об этом заявил климатолог и доцент Агротехнологической академии Владимир Рябов.
"Это приведёт к необходимости переселения огромного количества людей, перевода производств и переноса жилья", — предупредил он жителей планеты в эфире радио "Спутник в Крыму".
Также Рябов сообщил, что, согласно подсчётам, уровень Мирового океана значительно поднимется уже через 29 лет, а изменение климата на несколько градусов приведёт к глобальным переменам, к которым человеку будет сложно приспособиться. Учёный подчеркнул, что эти прогнозы могут не сбыться, если страны сократят выброс парниковых газов и таким образом замедлят наступление катастрофы. По мнению Рябова, человечество может отодвинуть повышение уровня Мирового океана на 300 лет.
Ранее в США рассказали, какие преимущества получит Россия из-за глобального потепления. По словам американского эксперта, с годами "аппетит" РФ в Арктике будет усиливаться и Вашингтон должен принять это во внимание.
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