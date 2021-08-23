Учёный назвал сроки наступления глобальной катастрофы

Мировому сообществу необходимо срочно предпринять меры для замедления глобального потепления, иначе через сто лет уровень Мирового океана поднимется на пять метров, что приведёт к затоплению густонаселённых территорий. Об этом заявил климатолог и доцент Агротехнологической академии Владимир Рябов.

"Это приведёт к необходимости переселения огромного количества людей, перевода производств и переноса жилья", — предупредил он жителей планеты в эфире радио "Спутник в Крыму".

Также Рябов сообщил, что, согласно подсчётам, уровень Мирового океана значительно поднимется уже через 29 лет, а изменение климата на несколько градусов приведёт к глобальным переменам, к которым человеку будет сложно приспособиться. Учёный подчеркнул, что эти прогнозы могут не сбыться, если страны сократят выброс парниковых газов и таким образом замедлят наступление катастрофы. По мнению Рябова, человечество может отодвинуть повышение уровня Мирового океана на 300 лет.