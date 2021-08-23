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    Учёный назвал сроки наступления глобальной катастрофы

    Согласно подсчётам экспертов, уровень Мирового океана значительно поднимется уже через 29 лет, а изменение климата на несколько градусов приведёт к необратимым переменам.

    23 августа, 17:17
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Мировому сообществу необходимо срочно предпринять меры для замедления глобального потепления, иначе через сто лет уровень Мирового океана поднимется на пять метров, что приведёт к затоплению густонаселённых территорий. Об этом заявил климатолог и доцент Агротехнологической академии Владимир Рябов.

    "Это приведёт к необходимости переселения огромного количества людей, перевода производств и переноса жилья", предупредил он жителей планеты в эфире радио "Спутник в Крыму".

    Также Рябов сообщил, что, согласно подсчётам, уровень Мирового океана значительно поднимется уже через 29 лет, а изменение климата на несколько градусов приведёт к глобальным переменам, к которым человеку будет сложно приспособиться. Учёный подчеркнул, что эти прогнозы могут не сбыться, если страны сократят выброс парниковых газов и таким образом замедлят наступление катастрофы. По мнению Рябова, человечество может отодвинуть повышение уровня Мирового океана на 300 лет.

    Названы российские регионы, которые больше других пострадают от изменения климата

    Названы российские регионы, которые больше других пострадают от изменения климата

    Ранее в США рассказали, какие преимущества получит Россия из-за глобального потепления. По словам американского эксперта, с годами "аппетит" РФ в Арктике будет усиливаться и Вашингтон должен принять это во внимание.

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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