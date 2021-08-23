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    Минтруд утвердил порядок информирования россиян о размере будущей пенсии

    Получать информацию можно будет не чаще одного раза в три года. При этом доступ к данным женщины получат с 40 лет, а мужчины — с 45 лет.

    23 августа, 19:07
    <p>Фото © ТАСС / Певцова Валентина</p>

    Фото © ТАСС / Певцова Валентина

    Минтруд РФ утвердил порядок информирования россиян о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Приказ, который был подписан министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым, появился на официальном интернет-портале правовой информации.

    "Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтённых в специальной части индивидуального лицевого счёта, и правах на выплаты за счёт средств пенсионных накоплений согласно приложению № 1", — сказано в сообщении.

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    Отметим, что приказ вступает в силу с 2022 года. Согласно данному документу информация будет предоставляться застрахованным женщинам, достигшим 40 лет, и мужчинам старше 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты. Информирование должно проходить не чаще одного раза в три года, начиная с указанного возраста.

    Ранее был назван эффективный способ увеличить пенсию. В этом вопросе поможет участие в программе государственного софинансирования.

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    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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