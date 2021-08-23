Минтруд утвердил порядок информирования россиян о размере будущей пенсии

"Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтённых в специальной части индивидуального лицевого счёта, и правах на выплаты за счёт средств пенсионных накоплений согласно приложению № 1", — сказано в сообщении.

Отметим, что приказ вступает в силу с 2022 года. Согласно данному документу информация будет предоставляться застрахованным женщинам, достигшим 40 лет, и мужчинам старше 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты. Информирование должно проходить не чаще одного раза в три года, начиная с указанного возраста.