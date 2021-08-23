Минтруд утвердил порядок информирования россиян о размере будущей пенсии
Получать информацию можно будет не чаще одного раза в три года. При этом доступ к данным женщины получат с 40 лет, а мужчины — с 45 лет.
Фото © ТАСС / Певцова Валентина
Минтруд РФ утвердил порядок информирования россиян о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Приказ, который был подписан министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым, появился на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтённых в специальной части индивидуального лицевого счёта, и правах на выплаты за счёт средств пенсионных накоплений согласно приложению № 1", — сказано в сообщении.
Отметим, что приказ вступает в силу с 2022 года. Согласно данному документу информация будет предоставляться застрахованным женщинам, достигшим 40 лет, и мужчинам старше 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты. Информирование должно проходить не чаще одного раза в три года, начиная с указанного возраста.
Ранее был назван эффективный способ увеличить пенсию. В этом вопросе поможет участие в программе государственного софинансирования.
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