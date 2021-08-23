Во Франции афганского беженца заподозрили в пособничестве талибам
На допросе во время перелёта из ближневосточной страны парень признался, что поставлял оружие боевикам.
Фото © Getty Images / Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency
Гражданина Афганистана, эвакуированного во Францию, взяли под наблюдение из-за его предполагаемых связей с радикальным исламским движением "Талибан"*. Об этом пишет французская газета Figaro со ссылкой на документы французского МВД.
Согласно данным издания, 26-летний афганец был эвакуирован из страны вместе с семьёй. Там просто не было возможности проверить, действительно ли он связан с талибами. Зато во время промежуточной посадки эвакуационного рейса в Абу-Даби молодой человек был допрошен сотрудниками главного управления внешней безопасности Минобороны Франции. И парень признался им, что действительно поставлял оружие талибам.
В итоге его всё-таки отправили в Париж, но по прибытии парня и ещё четырёх человек из его окружения поместили под специальный административный надзор, режим которого предусматривается антитеррористическим законодательством страны.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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