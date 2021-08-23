Во Франции афганского беженца заподозрили в пособничестве талибам

Гражданина Афганистана, эвакуированного во Францию, взяли под наблюдение из-за его предполагаемых связей с радикальным исламским движением "Талибан"*. Об этом пишет французская газета Figaro со ссылкой на документы французского МВД.

Согласно данным издания, 26-летний афганец был эвакуирован из страны вместе с семьёй. Там просто не было возможности проверить, действительно ли он связан с талибами. Зато во время промежуточной посадки эвакуационного рейса в Абу-Даби молодой человек был допрошен сотрудниками главного управления внешней безопасности Минобороны Франции. И парень признался им, что действительно поставлял оружие талибам.

В итоге его всё-таки отправили в Париж, но по прибытии парня и ещё четырёх человек из его окружения поместили под специальный административный надзор, режим которого предусматривается антитеррористическим законодательством страны.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.