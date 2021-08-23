Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на границе и учения "Запад-2021"

Лидеры поговорили о союзных программах, конкретные решения по которым будут приняты в ближайшее время, а также о предстоящих учениях "Запад-2021". Особенно подробно президенты затронули тему активности стран НАТО у границ с Белоруссией.

В ходе разговора Лукашенко и Путин обсудили сотрудничество в области подготовки военных и агентов спецслужб, а также в области СМИ. В завершение главы стран договорились о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время.