Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на границе и учения "Запад-2021"
Особенно подробно президенты затронули тему активности стран НАТО у рубежей республики.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Kremlin
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Подробности разговора сообщает БелТА.
Лидеры поговорили о союзных программах, конкретные решения по которым будут приняты в ближайшее время, а также о предстоящих учениях "Запад-2021". Особенно подробно президенты затронули тему активности стран НАТО у границ с Белоруссией.
В ходе разговора Лукашенко и Путин обсудили сотрудничество в области подготовки военных и агентов спецслужб, а также в области СМИ. В завершение главы стран договорились о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время.
Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация в Белоруссии должна урегулироваться без вмешательства извне. Напомним, в августе прошлого года Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах с большим отрывом от единственного кандидата — лидера местной оппозиции Светланы Тихановской. Итоги голосования вызвали волну протестов в стране. Оппозиционные силы не признали прозрачности выборов и вышли на массовые митинги, которые на протяжении многих недель проходили каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями.
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