Сборная России разгромила Японию и вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в заключительном матче группового этапа домашнего чемпионата мира разгромила команду Японии со счётом 7:1 и вышла в плей-офф.

Отметим, что хет-триком в составе нашей сборной отметился Артур Папоротный. Ещё по голу забили Фёдор Земсков, Борис Никоноров и голкипер наших Максим Чужков, а один раз японцы сами поразили свои ворота. Всё, чем смогли ответить представители Страны восходящего солнца, — гол Акагумы.