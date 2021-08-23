Сборная России разгромила Японию и вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу
Теперь нашей команде предстоит сразиться с Испанией, которая заняла второе место в соседней группе.
Фото © РФС
Сборная России по пляжному футболу в заключительном матче группового этапа домашнего чемпионата мира разгромила команду Японии со счётом 7:1 и вышла в плей-офф.
Отметим, что хет-триком в составе нашей сборной отметился Артур Папоротный. Ещё по голу забили Фёдор Земсков, Борис Никоноров и голкипер наших Максим Чужков, а один раз японцы сами поразили свои ворота. Всё, чем смогли ответить представители Страны восходящего солнца, — гол Акагумы.
Таким образом, сборная России заняла первое место в своей группе и в первом матче плей-офф встретится с Испанией, которая стала второй в соседнем квартете.
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