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    Российские волейболистки потерпели первое поражение на чемпионате Европы

    Впереди нашу команду ждут непростые поединки с Сербией, а также с Боснией и Герцеговиной.

    23 августа, 18:02
    <p> Фото © Getty Images / Dimitris Isevidis / Anadolu Agency </p>

    Фото © Getty Images / Dimitris Isevidis / Anadolu Agency

    Женская сборная России по волейболу потерпела первое поражение на чемпионате Европы в Сербии.

    В пяти сетах наша команда уступила сборной Бельгии со счётом 2:3 (31:29, 25:21, 13:25, 22:25, 11:15). Отметим, что по ходу встречи наши девушки отдали соперницам сразу три партии кряду, что и привело к итоговому поражению.

    Женская сборная России по волейболу одержала вторую победу на чемпионате Европы

    Женская сборная России по волейболу одержала вторую победу на чемпионате Европы

    Впереди нашу команду ждут непростые поединки с Сербией, а также с Боснией и Герцеговиной. Пока россиянки с семью очками находятся на втором месте в своей подгруппе.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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