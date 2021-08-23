Российские волейболистки потерпели первое поражение на чемпионате Европы

Женская сборная России по волейболу потерпела первое поражение на чемпионате Европы в Сербии.

В пяти сетах наша команда уступила сборной Бельгии со счётом 2:3 (31:29, 25:21, 13:25, 22:25, 11:15). Отметим, что по ходу встречи наши девушки отдали соперницам сразу три партии кряду, что и привело к итоговому поражению.