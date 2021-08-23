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    В Госдуме объяснили значимость открытия суперантитела против всех штаммов ковида

    Если выводы учёных соответствуют реальности, то это может повлиять на эпидобстановку в мире.

    23 августа, 17:58
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Обнаружение учёными суперантитела, способного нейтрализовать все известные мутации ковида, представляют большой интерес для России. О значимости открытия рассказала член Комитета Госдумы по охране здоровья депутат Татьяна Соломатина.

    Антитело влияет на ту часть белка вируса, которая не меняется при мутации. В случае соответствия выводов учёных реальности открытие сможет серьёзно повлиять на эпидемиологическую обстановку в мире. Поэтому остаётся надеяться на лучшее.

    "Я считаю, что если это так, то это самое замечательное открытие. Может быть, мы найдём препарат, который будет увеличивать количество антител", — сказала Соломатина в беседе с "Дума ТВ".

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    Напомним, что американские исследователи назвали уникальными свойствами выявленного антитела высокую способность нейтрализации ковида при низкой концентрации и способность воздействовать на все варианты возбудителя инфекции.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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