Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 августа 2021, 20:58

В Госдуме объяснили значимость открытия суперантитела против всех штаммов ковида

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Если выводы учёных соответствуют реальности, то это может повлиять на эпидобстановку в мире.

Обнаружение учёными суперантитела, способного нейтрализовать все известные мутации ковида, представляют большой интерес для России. О значимости открытия рассказала член Комитета Госдумы по охране здоровья депутат Татьяна Соломатина.

Антитело влияет на ту часть белка вируса, которая не меняется при мутации. В случае соответствия выводов учёных реальности открытие сможет серьёзно повлиять на эпидемиологическую обстановку в мире. Поэтому остаётся надеяться на лучшее.

"Я считаю, что если это так, то это самое замечательное открытие. Может быть, мы найдём препарат, который будет увеличивать количество антител", — сказала Соломатина в беседе с "Дума ТВ".

В Швейцарии предупредили о появлении новых опасных вариантов ковида
В Швейцарии предупредили о появлении новых опасных вариантов ковида

Напомним, что американские исследователи назвали уникальными свойствами выявленного антитела высокую способность нейтрализации ковида при низкой концентрации и способность воздействовать на все варианты возбудителя инфекции.

BannerImage
Николай Абрамов
  • Новости
  • Госдума
  • Коронавирус
  • Наука и технологии
  • Здоровье
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar