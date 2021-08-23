В Госдуме объяснили значимость открытия суперантитела против всех штаммов ковида

Если выводы учёных соответствуют реальности, то это может повлиять на эпидобстановку в мире.

Обнаружение учёными суперантитела, способного нейтрализовать все известные мутации ковида, представляют большой интерес для России. О значимости открытия рассказала член Комитета Госдумы по охране здоровья депутат Татьяна Соломатина.

Антитело влияет на ту часть белка вируса, которая не меняется при мутации. В случае соответствия выводов учёных реальности открытие сможет серьёзно повлиять на эпидемиологическую обстановку в мире. Поэтому остаётся надеяться на лучшее.

"Я считаю, что если это так, то это самое замечательное открытие. Может быть, мы найдём препарат, который будет увеличивать количество антител", — сказала Соломатина в беседе с "Дума ТВ".