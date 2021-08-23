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    Экс-глава Минприроды РФ Виктор Орлов умер на 82-м году жизни

    Он стал автором нового внедрённого хозяйственного механизма — прототипа перехода геолого-разведочной отрасли на рыночные рельсы в конце 1980-х годов.

    23 августа, 17:48
    <p>Фото © ТАСС / Руслан Шамуков</p>

    Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

    На 82-м году ушёл из жизни бывший министр природных ресурсов России, геолог Виктор Орлов. Он начинал свою карьеру простым рабочим на угольной шахте, а впоследствии он добрался до членства в Совете Федерации и стал главой Российского геологического общества.

    "Он руководил всеми видами геолого-разведочных работ на территории двадцати областей и пяти республик России, был в числе первооткрывателей месторождений и стал автором нового внедрённого хозяйственного механизма — прототипа перехода геолого-разведочной отрасли на рыночные рельсы в конце 1980-х годов", — цитирует ТАСС сообщение компании "Новатэк", членом совета директоров которой он был.

    В компании отметили его большой вклад в формирование и развитие законодательной базы геологической отрасли. Например, по его инициативе и при непосредственном участии был разработан ряд федеральных законов.

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    Ранее стало известно о смерти руководителя Фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича. Ему было 74 года. Он умер после похода на перевал Дятлова. Там он почувствовал себя нехорошо, и ему пришлось вернуться.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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