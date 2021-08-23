Суд в Москве приговорил к 9 годам колонии украинского олигарха Павла Климца
Сообщается, что за 20 миллионов рублей бизнесмен хотел снять наложенный на его коньячный завод арест и прекратить уголовное дело.
Фото © Московский городской суд
Пресненский суд Москвы вынес решение, согласно которому украинский олигарх Павел Климец приговаривается к девяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным в покушении на дачу крупной взятки.
В 2017 году подсудимый, будучи бенефициаром находящегося в Крыму коньячного завода, вместе с подчинённой Юлией Самойловой решил с помощью взятки в 20 миллионов рублей устранить свои проблемы, а именно — снять наложенный на свой завод арест и прекратить уголовное дело. Однако его знакомый, бизнесмен Андрей Грохольский, пообещавший передать деньги "нужным людям", похитил средства и скрылся. Вскоре его задержали и судили за мошенничество, Самойлова получила восемь лет за посредничество.
Сообщается, что в отношении ещё одного посредника, адвоката Гора Чудопалова, уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием и изобличением соучастников.
Ранее стало известно, что суд продлил арест экс-губернатора Пензенской области Белозерцева. Чиновник был задержан по подозрению в получении крупной взятки. У него дома при обыске нашли 360 миллионов рублей.
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