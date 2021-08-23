Суд в Москве приговорил к 9 годам колонии украинского олигарха Павла Климца

В 2017 году подсудимый, будучи бенефициаром находящегося в Крыму коньячного завода, вместе с подчинённой Юлией Самойловой решил с помощью взятки в 20 миллионов рублей устранить свои проблемы, а именно — снять наложенный на свой завод арест и прекратить уголовное дело. Однако его знакомый, бизнесмен Андрей Грохольский, пообещавший передать деньги "нужным людям", похитил средства и скрылся. Вскоре его задержали и судили за мошенничество, Самойлова получила восемь лет за посредничество.