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    Во Франции анонсировали наступление пика четвёртой волны коронавируса

    Глава Минздрава страны призвал население соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.

    23 августа, 18:39
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Францию ожидает пик четвёртой волны коронавируса, заявил глава Минздрава республики Оливье Веран в интервью телеканалу BFM. В стране ежедневно регистрируется около 20 тысяч новых случаев заражения.

    "Четвёртая волна коронавируса началась во Франции в июле, сейчас мы фиксируем примерно по 20 тысяч новых случаев ежедневно. Мы думаем, что волна достигнет своего пика через несколько дней", — сообщил он.

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    Глава Минздрава подчеркнул, что одной вакцинации недостаточно для предотвращения распространения коронавируса. Он призвал население соблюдать меры безопасности: поддерживать социальную дистанцию и носить защитные маски. Веран также отметил, что уже в сентябре люди старше 65 лет смогут вакцинироваться в третий раз, и призвал оставаться бдительными в связи с предстоящим началом учебного года.

    Ранее сообщалось, что учёный-иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) Саи Редди предупредил об опасности появления нового "суперкоронавируса".

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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