Во Франции анонсировали наступление пика четвёртой волны коронавируса
Глава Минздрава страны призвал население соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.
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Францию ожидает пик четвёртой волны коронавируса, заявил глава Минздрава республики Оливье Веран в интервью телеканалу BFM. В стране ежедневно регистрируется около 20 тысяч новых случаев заражения.
"Четвёртая волна коронавируса началась во Франции в июле, сейчас мы фиксируем примерно по 20 тысяч новых случаев ежедневно. Мы думаем, что волна достигнет своего пика через несколько дней", — сообщил он.
Глава Минздрава подчеркнул, что одной вакцинации недостаточно для предотвращения распространения коронавируса. Он призвал население соблюдать меры безопасности: поддерживать социальную дистанцию и носить защитные маски. Веран также отметил, что уже в сентябре люди старше 65 лет смогут вакцинироваться в третий раз, и призвал оставаться бдительными в связи с предстоящим началом учебного года.
Ранее сообщалось, что учёный-иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) Саи Редди предупредил об опасности появления нового "суперкоронавируса".
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