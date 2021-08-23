Во Франции анонсировали наступление пика четвёртой волны коронавируса

"Четвёртая волна коронавируса началась во Франции в июле, сейчас мы фиксируем примерно по 20 тысяч новых случаев ежедневно. Мы думаем, что волна достигнет своего пика через несколько дней", — сообщил он.

Глава Минздрава подчеркнул, что одной вакцинации недостаточно для предотвращения распространения коронавируса. Он призвал население соблюдать меры безопасности: поддерживать социальную дистанцию и носить защитные маски. Веран также отметил, что уже в сентябре люди старше 65 лет смогут вакцинироваться в третий раз, и призвал оставаться бдительными в связи с предстоящим началом учебного года.