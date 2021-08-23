Около 15 туристов заблокированы в горах Дагестана, одного унесло потоком воды
Путешественники оказались в плену после подъёма уровня реки Квартал. В МЧС отметили, что они не были зарегистрированы.
Фото © Wikipedia
Туристическая группа из 15 человек была заблокирована в Карадахской теснине в Дагестане из-за подъёма уровня воды в реке после ливня. Одного из людей унёс поток воды, сообщает республиканская служба МЧС России.
"По системе 112 поступили сообщения о том, что в Гунибском районе в результате выпадения кратковременного ливневого дождя с градом поднялся уровень воды на речке Квартал, и на Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов (не зарегистрированных). По предварительной информации, одного туриста потоком воды унесло", — говорится в сообщении.
Отмечается, что к месту происшествия едут спасатели Унцукульской и Шамильской поисково-спасательной службы. Информация доведена до руководства региона. С туристами налажена связь, и они сообщили, что уровень воды спадает.
Ранее Лайф рассказывал, что 13 августа в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прогнозируемых ливней. Воду уже откачивали с десятков придомовых участков, из двух детсадов. Особый режим введён ещё в пяти муниципалитетах края.
Комментариев: 0