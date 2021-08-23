Около 15 туристов заблокированы в горах Дагестана, одного унесло потоком воды

Туристическая группа из 15 человек была заблокирована в Карадахской теснине в Дагестане из-за подъёма уровня воды в реке после ливня. Одного из людей унёс поток воды, сообщает республиканская служба МЧС России.

"По системе 112 поступили сообщения о том, что в Гунибском районе в результате выпадения кратковременного ливневого дождя с градом поднялся уровень воды на речке Квартал, и на Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов (не зарегистрированных). По предварительной информации, одного туриста потоком воды унесло", — говорится в сообщении.