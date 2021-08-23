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    Около 15 туристов заблокированы в горах Дагестана, одного унесло потоком воды

    Путешественники оказались в плену после подъёма уровня реки Квартал. В МЧС отметили, что они не были зарегистрированы.

    23 августа, 18:44
    <p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

    Фото © Wikipedia

    Туристическая группа из 15 человек была заблокирована в Карадахской теснине в Дагестане из-за подъёма уровня воды в реке после ливня. Одного из людей унёс поток воды, сообщает республиканская служба МЧС России.

    "По системе 112 поступили сообщения о том, что в Гунибском районе в результате выпадения кратковременного ливневого дождя с градом поднялся уровень воды на речке Квартал, и на Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов (не зарегистрированных). По предварительной информации, одного туриста потоком воды унесло", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что к месту происшествия едут спасатели Унцукульской и Шамильской поисково-спасательной службы. Информация доведена до руководства региона. С туристами налажена связь, и они сообщили, что уровень воды спадает.

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    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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