Под Мурманском нашли истребитель времён ВОВ с останками пилота. Видео © СК России по Мурманской области

В Мурманской области найден истребитель И-153-М62, в кабине которого были обнаружены останки пилота. Поисковые мероприятия организованы силами Северного флота, сообщили в региональном СУ СК РФ.

"В свой последний полёт на разведку узлов обороны противника и местности он отправился в октябре 1941 года. Летом 1941 года на реке Западной Лице развернулись кровопролитные бои. Противник наступал на Мурманск в надежде одержать быструю и лёгкую победу", — рассказали в управлении предварительную версию.

Специалисты проведут экспертизы, чтобы выяснить причину смерти пилота. Личность погибшего, предположительно, установлена по архивным данным. Однако необходимы дополнительные проверки.