Под Мурманском нашли истребитель времён ВОВ с останками пилота
Пока не известно, при каких именно обстоятельствах погиб лётчик. Назначены экспертизы.
Под Мурманском нашли истребитель времён ВОВ с останками пилота. Видео © СК России по Мурманской области
В Мурманской области найден истребитель И-153-М62, в кабине которого были обнаружены останки пилота. Поисковые мероприятия организованы силами Северного флота, сообщили в региональном СУ СК РФ.
"В свой последний полёт на разведку узлов обороны противника и местности он отправился в октябре 1941 года. Летом 1941 года на реке Западной Лице развернулись кровопролитные бои. Противник наступал на Мурманск в надежде одержать быструю и лёгкую победу", — рассказали в управлении предварительную версию.
Специалисты проведут экспертизы, чтобы выяснить причину смерти пилота. Личность погибшего, предположительно, установлена по архивным данным. Однако необходимы дополнительные проверки.
Ранее Лайф рассказывал, что на дне Финского залива обнаружено четыре судна времён ВОВ. На кораблях нашли колокола, многочисленные остатки амуниции, а также стрелковое оружие.
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