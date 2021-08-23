ООН обеспокоена противостоянием между талибами и ополченцами в Панджшере

В ООН выразили беспокойство из-за сообщений о новых боях в Афганистане, в том числе в районе Панджшера между силами сопротивления и боевиками "Талибана"*. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Последнее, что нужно сейчас народу Афганистана, — это продолжение вооружённого конфликта. Мы очень обеспокоены влиянием продолжающихся боёв на гуманитарную ситуацию, в каком бы месте Афганистана они ни происходили", — заявил он в ответ на сообщения о столкновениях талибов с ополченцами в провинции Панджшер.