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    ООН обеспокоена противостоянием между талибами и ополченцами в Панджшере

    Представителей организации волнуют столкновения во всех провинциях Афганистана, включая Панджшерское ущелье.

    23 августа, 18:07
    <p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/UN_News_RU" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Служба новостей ООН</a></p>

    Фото © Twitter / Служба новостей ООН

    В ООН выразили беспокойство из-за сообщений о новых боях в Афганистане, в том числе в районе Панджшера между силами сопротивления и боевиками "Талибана"*. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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    "Последнее, что нужно сейчас народу Афганистана, — это продолжение вооружённого конфликта. Мы очень обеспокоены влиянием продолжающихся боёв на гуманитарную ситуацию, в каком бы месте Афганистана они ни происходили", — заявил он в ответ на сообщения о столкновениях талибов с ополченцами в провинции Панджшер.

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    Как уже сообщал Лайф, сотни талибов выдвинулись к единственной незахваченной провинции Афганистана — Панджшер. Причём отмечалось, что перед этим радикалы дали лидеру сопротивления в регионе Ахмаду Масуду несколько часов на то, чтобы добровольно сдаться боевикам. Однако он отказался передать контроль над провинцией радикалам.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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