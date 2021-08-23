ООН обеспокоена противостоянием между талибами и ополченцами в Панджшере
Представителей организации волнуют столкновения во всех провинциях Афганистана, включая Панджшерское ущелье.
Фото © Twitter / Служба новостей ООН
В ООН выразили беспокойство из-за сообщений о новых боях в Афганистане, в том числе в районе Панджшера между силами сопротивления и боевиками "Талибана"*. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
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"Последнее, что нужно сейчас народу Афганистана, — это продолжение вооружённого конфликта. Мы очень обеспокоены влиянием продолжающихся боёв на гуманитарную ситуацию, в каком бы месте Афганистана они ни происходили", — заявил он в ответ на сообщения о столкновениях талибов с ополченцами в провинции Панджшер.
Как уже сообщал Лайф, сотни талибов выдвинулись к единственной незахваченной провинции Афганистана — Панджшер. Причём отмечалось, что перед этим радикалы дали лидеру сопротивления в регионе Ахмаду Масуду несколько часов на то, чтобы добровольно сдаться боевикам. Однако он отказался передать контроль над провинцией радикалам.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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