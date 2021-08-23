Офшоры и подставные лица: Журналисты раскрыли секреты бизнес-империи Зеленского и его окружения
Сам лидер Незалежной предусмотрительно называет получаемые значительные средства не доходами, а роялти, которые ему выплачивают за использование "интеллектуальной собственности".
Фото © Instagram / Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает получать доходы от созданной ранее бизнес-империи, хотя "забыл" упомянуть об этом в декларации о доходах за 2020 год. Секреты лидера Незалежной раскрыты в расследовании, опубликованном в телеграм-канале "Наблюдатель".
Журналисты выяснили, что Зеленский и его ближайшее окружение создали целую бизнес-империю, причём некоторые из этих компаний осуществляют свою деятельность и на территории России. Головной компанией является Green Family Ltd. Ей принадлежат доли в украинских организациях "Квартал 95" и "Студия Квартал 95", а также в российских "Грин филмс", "Вайсберг пикчерс" и "Платинумфильм". При этом все доходы предусмотрительно направлены через офшоры на Кипре и в Белизе.
Формально Зеленский не является членом правления в этих организациях. Например, главной компанией руководит россиянка с видом на жительство на Украине Ольга Лазаренко — супруга близкого друга президента, главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Первый помощник Зеленского Сергей Шефир является директором и основателем "Студии Квартал 95", а также директором фирмы-прокладки в Белизе Zinon Enterprises Ltd.
Согласно расследованию, эти и другие близкие к украинскому лидеру люди участвовали в строительстве бизнеса Зеленского. Интересно, что, по словам самого президента, получаемые им огромные средства — это не доходы, а роялти, которое ему выплачивают за использование его "интеллектуальной собственности".
Напомним, что, согласно декларации, Зеленский за 2020 год заработал на посту главы государства 336 000 гривен, или почти миллион рублей. Это в три раза меньше дохода его супруги Елены за этот же период. При этом общий доход политика и членов его семьи составил гораздо большую сумму — 22 747 791 гривну (более 60 миллионов рублей).
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