Президент Украины Владимир Зеленский продолжает получать доходы от созданной ранее бизнес-империи, хотя "забыл" упомянуть об этом в декларации о доходах за 2020 год. Секреты лидера Незалежной раскрыты в расследовании, опубликованном в телеграм-канале "Наблюдатель".

Журналисты выяснили, что Зеленский и его ближайшее окружение создали целую бизнес-империю, причём некоторые из этих компаний осуществляют свою деятельность и на территории России. Головной компанией является Green Family Ltd. Ей принадлежат доли в украинских организациях "Квартал 95" и "Студия Квартал 95", а также в российских "Грин филмс", "Вайсберг пикчерс" и "Платинумфильм". При этом все доходы предусмотрительно направлены через офшоры на Кипре и в Белизе.

Формально Зеленский не является членом правления в этих организациях. Например, главной компанией руководит россиянка с видом на жительство на Украине Ольга Лазаренко — супруга близкого друга президента, главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Первый помощник Зеленского Сергей Шефир является директором и основателем "Студии Квартал 95", а также директором фирмы-прокладки в Белизе Zinon Enterprises Ltd.

Согласно расследованию, эти и другие близкие к украинскому лидеру люди участвовали в строительстве бизнеса Зеленского. Интересно, что, по словам самого президента, получаемые им огромные средства — это не доходы, а роялти, которое ему выплачивают за использование его "интеллектуальной собственности".