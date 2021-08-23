Волонтёры поздравили ветеранов ВОВ с 78-летием победы в Курской битве

В 78-ю годовщину победы в Курской битве представители Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" посетили ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в этом сражении. Активисты поздравили героев и передали им письма Победы.











В частности, добровольцы посетили в Московской области Петра Павловича Сагана и Бориса Васильевича Захарова. Во время бесед волонтёры послушали истории ветеранов, их воспоминания о боях.

"Общаясь с ветеранами, заряжаюсь невероятными эмоциями! Их рассказы вызывают дрожь и слёзы от ужаса, который им пришлось пережить. Встречаясь с ними, я понимаю, что нахожусь на правильном пути. Мы последнее поколение, которое вот так, вживую может услышать эти истории", — поделилась координатор направления "Связь поколений" движения "Волонтёры Победы" в Подмосковье Светлана Колтовских.

В Орловской области активисты лично поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, участников Курской битвы Виктора Андреевича Шигина и Андрея Фёдоровича Дорогова. Добровольцы выразили героям слова благодарности, вручили цветы и сладкие подарки к чаю. В Курской области волонтёры также пообщались с очевидцами тех страшных событий, вручили ветерану Михаилу Петровичу Жакову подарки и поздравили с годовщиной освобождения города.