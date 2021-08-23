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    В Москве задержали участников акции в поддержку женщин Афганистана

    Четырёх женщин и двух мужчин доставили в отделение полиции. К ним выехали адвокаты.

    23 августа, 19:11

    Фото © Pixabay

    В Москве полиция задержала нескольких участников одиночных пикетов в поддержку женщин Афганистана у здания посольства страны. Об этом сообщает "Коммерсант".

    Организатором акции выступило движение "СоцФем Альтернатива". Всех задержанных, а именно четырёх женщин и двух мужчин, привезли в ОВД "Пресненский". К ним выехали адвокаты. Акции прошли также и в Санкт-Петербурге, но там никого не задержали.

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    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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