В Москве задержали участников акции в поддержку женщин Афганистана

В Москве полиция задержала нескольких участников одиночных пикетов в поддержку женщин Афганистана у здания посольства страны. Об этом сообщает "Коммерсант".

Организатором акции выступило движение "СоцФем Альтернатива". Всех задержанных, а именно четырёх женщин и двух мужчин, привезли в ОВД "Пресненский". К ним выехали адвокаты. Акции прошли также и в Санкт-Петербурге, но там никого не задержали.